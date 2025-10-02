Зам.-градски прокурор на София с интересно минало отказа да започне дело срещу Пеевски (ВИДЕО)

Заместник-ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) - най-важната в страната, която води разследванията срещу депутати, министри и високопоставени чиновници - е отказал да образува наказателно производство за извършено хулиганство от Делян Пеевски. Това съобщи адвокат Методи Лалов, който заедно със сдружение "БОЕЦ", представлявано от Георги Георгиев, подаде сигнала. Той е във връзка със случая от 18 септември, когато от "Продължаваме промяната" блокираха служебния вход на Народното събрание в знак на солидарност с арестувания кмет на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

Тогава санкционираният за корупция по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" влезе в словесен сблъсък с председателя на ПП Асен Василев, с бившия премиер и бивш съпредседател на формацията Кирил Петков, както и с депутати от ПП-ДБ. Пеевски използва и редица обиди към тях.

Решението на зам.-градския прокурор

"За Пеевски бързичко - на 23.09 подадохме с Георги Георгиев от "БОЕЦ" сигнала, 9 дни по-късно има отказ. А гражданите чакат с месеци и години", обяви резултатите от прокурорската проверка и решението на обвинението Методи Лалов.

Снимка: Делян Пеевски, БГНЕС

"Прокуратурата отдавна не служи на гражданите. Хулиганство има, конкретни мотиви за обратното (прокурор) Тарев не е съумял да изложи. Не съм изненадан. Ще обжалваме, разбира се, за да дадем възможност и на други прокурори да покажат, че никак не струват. И ще ви ги покажем", коментира още номинираният от "БОЕЦ" за главен прокурор бивш наказателен съдия.

Решението за отказ от образуване на наказателно производство срещу Пеевски е на прокурор Дойчо Тарев. Той е разгледал сигнала, в който са цитирани думите на лидера на "ДПС-Ново начало" към Кирил Петков: "Айде, тичай при парапета, бе! При Лена, бе, при Лена, бе! Наркоман! Тичай при Лена! Наркоман". Разгледал е и цитираните обръщения на Пеевски към Асен Василев: "Абе, айде отивай да те оправят у вас, как те оправят по пеньоар, бе! Всички знаеме, бе! Всички знаеме, бе! Погледни колко си смешен, бе!".

Според Лалов и Георгиев, макар Пеевски да се е обърнал към публични личности като Василев и Петков, той все пак е преминал границите на свободното изразяване. Те наричат използвания език "обективно неприличен и унижаващ", а думите му – просташки.

В своето постановление прокурор Тарев пише, че в случая обидите са отправени на база лични взаимоотношения - при това Пеевски не e имал за цел да прояви неуважение към обществото, което означава, че поведението му не е хулиганство.

Снимка: Методи Лалов, БГНЕС

Прокурор Дойчо Тарев и случаят "Нотариуса"

Дойчо Тарев, който идва от Окръжна прокуратура – Плевен, е разследвал мрежата за влияние в съдебната система на убития през януари 2024 г. Мартин Божанов – Нотариуса. Според вестник "Сега" той е искал специални разузанавателни средства (СРС) срещу съдия. Делото срещу кръга около Нотариуса обаче е прекратено.

Тарев стана зам.-градски прокурор на София през юни тази година с решение на Висшия съдебен съвет (ВСС). Тогава ВСС смени над половината заместници на градския прокурор на София, а постовете им бяха заети от лица с любопитно минало в системата. Става въпрос за магистрати, които са работили по дела като „Осемте джуджета“, мрежата около убития Мартин Божанов – Нотариуса и делото срещу Васил Божков.

Прокурорската колегия на съвета прие единодушно новите заместници, като нямаше дори дебат. Номинациите бяха предложени от новия административен ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова, чието име според "БОЕЦ" и BIRD.bg е част от архива на издирвания бивш следовател Петьо Петров – Петьо Еврото.

