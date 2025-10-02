Войната в Украйна:

Европейска етно музика идва в България 2025

През октомври 2025 България ще бъде домакин на международен културен проект, който събира на една сцена утвърдени европейски етно изпълнители. "Европейска етно музика идва в България 2025", организиран от Фондация "Метаарт", цели да представи съвременното лице на етно музиката – там, където традицията и модерността се срещат.

Участници

Multumult (Румъния) – Експерименталното румънско трио идва с нов репертоар за следващото си турне в България. Multumult са от Букурещ и са основани от Калин Торсан. Той е един от по-интересните артисти, които сме срещали. Казваме артист, а не музикант, тъй като самият той не се смята за такъв. Започва сценична дейност през 80-те години. Изразява се през този период чрез музика, театър и литература - всичко под знака на авангарда и експеримента. Има няколко издадени книги с лирика и проза. Именно този широкоспектърен поглед върху изкуството дава отпечатък върху групата му Мултумулт. Изпълняват в Унгария, Италия, Германия, Япония. Любими за авангардното трио са изби, културни центрове, тухлени сдания и други неконвенционални пространства. Музиката им е плетеница от румънски и български народни мотиви, джаз, експеримент и електроника.

Анамари Ола (Унгария) – България приветства завръщането на култовата певица на Meszecsinka и Fokatelep. Този път тя идва сама и ще представи нови песни, които е сътворила през последните няколко години. Аннамари Олà е певица, инструменталист, композитор и текстописец. През годините участва в различни етно формации в Унгария, с които кръстосва целия свят. Пленява публиката с многообразието на вокалните си техники, вещерските напеви и приказните нюанси на гласа си. Вдъхновява се от традиционната музика на различни народи. Почитателите познават изпълненията ѝ на много родни песни като "Ветре, ле", "У Станкини", "Димянинка" и други. Аннамари винаги е чувствала България като свой втори дом и предстоящото турне е несъмнено вълнуващ миг за самата нея. След редица отличия спечелени от групите, които е оглавявала, сега тя продължава със самостоятелни изпълнения. България е първата страна, в която тя ще направи солова клубна обиколка. Любопитство ще събуди и широкият набор от инструменти, на които изпълнява Аннамари Олà. Очаквайте екстатични танци, тайнствени звуци и полет с космическо усещане по време на концертите на тази изящна етно певица!

BAiLDSA (Гърция) – Една от най-мощните балкански банди отново ще се срещне с феновете си в България. Експлозивната група от Солун се завръща за четиридневно турне, което няма да разочарова почитателите на етно-ска музиката. Баилдса описват своя стил като балканска лютеница и надали има по-ясен начин да назовем техните изпълнения - изумителни тромпети, мощни барабани, весели ритми от Адриатика до Мраморно море, малко балканско а ла Горан Брегович, рок, психеделика и пънк. Още през първото си турне в страната през 2013-та Баилдса спечелиха публиката с чистосърдечните и лъчезарни свои изпълнения, та и този път предстоят няколко дни изпълнение с всенародно пиршество. Групата ще представи като добре позната си музикална мешана скара, така и по-нови творби, които клонят към експериментален рок. Едно е сигурно - вземете си една "о-о-о-о, мастика" и елате пред сцената!

Johnny Makam(Франция/Турция) – е щур колектив, който обитава Тулуза. Съставен е от музиканти от Турция, Гърция и Франция. Групата умело смесва анадолски теми с рок, психеделика и балкански ритми. Вдъхновението от музиката на Мала Азия се дължи на певицата Ебру Айдън, която е родом от черноморския град Трабзон. Повлияна от турската рок музика от 60-те и 70-те, тя умело преплита гласа си с широкоспектърния звук на останалите музиканти. Не може да не откроим пронизващия саксофон на Ян льо Гла, който се грижи за мощната и весела енергия на групата. Въпреки че е родом от Франция, Ян поназнайва български и се обучава на кларинет при родни майстори в Първомай. В крайна сметка се получава една весела музикална тайфа, която подпалва сърцата на публиката и я вдига във въздуха от танци.

Турне

Концертите ще преминат през осем града и села в страната, като поставят акцент върху разнообразието на локациите – от клубни сцени до читалища и културни домове:

● 03.10 (петък) – Анамари Ола, Multumult – бар "Бехемот", Варна

● 04.10 (събота) – Джони Макам, Multumult, Анамари Ола – ЧОУ "Димитър Екимов", с.

Русаля, обл. Велико Търново

● 05.10 (неделя) – Джони Макам, Multumult, Анамари Ола – клуб "Melon", Велико

Търново

● 08.10 (сряда) – Анамари Ола – клуб "Singles", София

● 09.10 (четвъртък) – BAiLDSA, Джони Макам – клуб "Паве", София

● 10.10 (петък) – Анамари Ола, Джони Макам – "Bee Bop" кафе, Пловдив

● 10.10 (петък) – BAiLDSA – клуб "Melon", Велико Търново

● 11.10 (събота) – Анамари Ола, BAiLDSA, Джони Макам – читалище "Прогрес", кв. Виница, Варна

● 12.10 (неделя) – Анамари Ола, BAiLDSA, Джони Макам – читалище "Васил Левски", кв. Галата, Варна

● 16.10 (четвъртък) – Анамари Ола – клуб "Тангра", Сливен

● 17.10 (петък) – Анамари Ола – Младежки център, Добрич

● 18.10 (събота) – Анамари Ола – вила "Ламбада", с. Мусина, общ. Павликени

Съпътстващи събития

Проектът включва и образователни инициативи, които целят да направят музиката по-достъпна за различни социални групи:

В село Русаля ще се проведе музикален уъркшоп за децата от Училището по изкуства и занаяти "Димитър Екимов". Те ще участват в занимания, ще се запознаят с инструментите и ще присъстват на концертите във Велико Търново.

Във Варна проектът ще си партнира със Съюза на слепите в България, като ще бъде осигурен транспорт за хора с нарушено зрение.

Концертите в малки населени места като Мусина и Русаля ще покажат, че културата може да съществува извън централните сцени и да достига до по-малки общности.

Цели

Основната цел на проекта е да обедини хората чрез музиката, като подчертае културното многообразие и взаимното обогатяване на европейските традиции. Турнето има за задача да предостави достъп до културни събития на публики, които рядко имат такава възможност, и да покаже, че етно музиката е жива, съвременна и свързваща.

