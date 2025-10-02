Забраниха дроновете в определени зони

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване, с които се въвеждат нови ограничения за използването на дронове и мерки за повишаване на сигурността в авиацията.Експлоатацията на безпилотни летателни средства без разрешение вече е забранена в географските зони, където полетите са ограничени или напълно забранени, както и в охраняемите граници на летищата за обществено ползване.

При нарушение дронът ще бъде принудително приземен или отстранен, като всички щети от това ще бъдат за сметка на нарушителя. Условията и редът за принудителното кацане ще бъдат уредени в наредба на Министерския съвет по предложение на министрите на отбраната, транспорта, вътрешните и външните работи, както и председателя на ДАНС.

Ограниченията няма да важат за държавни органи при изпълнение на дейности в обществен интерес – охрана, отбрана, национална сигурност, борба с престъпността, пожарна безопасност, защита при бедствия и аварии, както и спешна медицинска помощ. Още: Срещу дронове в града: Турска компания разработи защита

Допълнителни промени

Министерският съвет ще определя зоните във въздушното пространство, където може да се въвеждат забрани или ограничения за полети, с изключение на временните и тактическите зони, които се управляват по друг ред.

Парламентът въведе и забрана за неправомерно излъчване в радиочестотните ленти за гражданското въздухоплаване, както и за създаване на смущения в системите за комуникация, навигация и обзор.

Инспекторите от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" ще получат правото да извършват проверки и да изискват тестове за употреба на психоактивни вещества от лица, заети с безопасността на гражданската авиация. При отказ ще се налага глоба. Изрично се забранява извършването на дейности под въздействие на наркотични вещества по време на управление на самолет, обслужване на пътници, въздушно движение и аеронавигационно обслужване.

Киберсигурност и авиационна безопасност

Летищните оператори и въздушните превозвачи ще бъдат задължени да прилагат мерки за киберсигурност, съгласно Националната програма за сигурност. Операторите по наземно обслужване ще трябва да изготвят и поддържат програми за сигурност, одобрени от ГД "ГВА". Още: Трагичен инцидент с мотор вещае турбуленции в управлението на гражданската ни авиация

Председателят на транспортната комисия Кирил Добрев (БСП – Обединена левица) заяви, че с промените се създава законова рамка за изграждането на "стена срещу дронове" и се поставят ясни правила за реакция при нарушения. "Това не е покупка на техника, а създаване на инструменти и правила, които позволяват на държавата да действа бързо и координирано", подчерта той.

Никола Димитров от "Възраждане" обаче предупреди, че въвеждането на европейски регламенти ще доведе до оскъпяване на самолетните билети, тъй като авиокомпаниите ще бъдат задължени да зареждат по-скъпи биогорива. Той изрази опасения и от възможна приватизация на ръководството на въздушното движение. Според него сегашните тестове за наркотици са проблемни, тъй като обжалванията продължават месеци, и държавата трябва да инвестира в модерни лаборатории.