КЗК разреши продажбата на бензиностанциите "Газпром" в България на бивш депутат от ГЕРБ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на практика разреши продажбата на бензиностанциите на "Газпром" в България със свое решение от днес. Сделките се изразяват в придобиване на едноличен контрол от фирма "Уни Енерджи“ върху сръбската "Нис Петрол“, която е собственик на бензиностанциите. "Уни Енерджи" търгува с автомобилни горива на дребно в България и притежава общо 11 бензиностанции под марката "Авиа".

Решението на КЗК

КЗК е установила, че обединеният пазарен дял на „Нис Петрол“ и „Уни Енерджи“ е несъществен и след осъществяването на сделката ще остане на нива по-ниски от онези, при които биха възникнали опасения за възпрепятстване на ефективната конкуренция на пазара на търговия на дребно с горива. На анализирания пазар на национално и регионално ниво са активни значителен брой конкуренти, които са в състояние да оказват ефективен конкурентен натиск на новата група.

Още: Бивш шеф на "Юнион Ивкони" и депутат от ГЕРБ купува бензиностанциите на "Газпром"

В хода на проучването се установи още, че складовият актив на „Нис Петрол“ е с ограничен капацитет в сравнение с други пазарни участници, използва се единствено за вътрешни логистични и оперативни нужди и няма пазарно присъствие. Също така делът на дружеството за съхранение на автомобилни бензини и на дизелово автомобилно гориво е незначителен. Незначителен е и пазарният дял на „НИС Петрол“ по отношение на пазарите на производство и внос на горива, както и на търговия на едро с горива. Следователно сделката няма да доведе до антиконкурентни ефекти, свързани с ограничаване на достъпа на реални или потенциални конкуренти на никой от вертикално свързаните пазари, се посочва в решението на антимонополния орган.

Коя е фирма „Уни Енерджи“?

Фирма "Уни енерджи" е собственост на Ивайло Константинов. Той е председател на ГЕРБ Дупница, бивш депутат от партията и бивш собственик на автобусната фирма "Юнион Ивкони".

Ако сделката бъде финализирана, "Уни енерджи" ще увеличи обектите си и ще управлява над 40 бензиностанции в страната.

Фирмата е с капитал 1 млн. лв. Приходите й за 2023 г. са 15,7 млн. лв., а печалбата 302 хил. лв.

Заплаха от санкции за "НИС Петрол“

"НИС Петрол" е дъщерно дружество на сръбския производител на петрол и газ "Нафтна индустрия Србије" (НИС). Мажоритарен собственик на НИС е "Газпромнефт" - част от портфолиото на руската държавна "Газпром".

САЩ отложиха за пети път санкциите срещу петролната компания на Сърбия, контролирана от "Газпром"

САЩ наложиха санкции срещу НИС през януари заради руското мажоритарно участие. Досега мерките са били отлагани шест пъти, последно на 1 октомври. Вашингтон подчертава, че санкциите целят да ограничат финансирането на войната в Украйна чрез приходи на руските енергийни компании.

Американските санкции вчера бяха за пореден път отложени, но само с една седмица. САЩ официално удължиха срока за влизане в сила на санкциите срещу НИС, като министерството на финансите издаде ново специално разрешение, с което се дава възможност на компанията да продължи дейността си, но най-късно до 8 октомври 2025 г.