15 ноември 2025, 01:30 часа 200 прочитания 0 коментара
Правосъдният министър: С акта на правителството на САЩ се осигурява стабилност на доставките на петрол и на цените

Актът на правителството на САЩ позволява на дружествата от групата на „Лукойл“ да продължат дейността си, а всички физически и юридически лица в България могат да извършват и търговски операции и сделки с „Лукойл Нефтохим Бургас" АД и „Лукойл България" ЕАД, „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД, „Лукойл България Бункер“ ЕООД и техните дъщерни дружества, включително и плащания по действащи и нови договори. Това написа във фейсбук профила си министърът на правосъдието Георги Георгиев във връзка с решението на САЩ да направят изключение за България от санкциите срещу „Лукойл“. 

По този начин се осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани и българския бизнес, което е нашата основна цел. Даденият срок е със стандартната за процедурата продължителност - от 14 ноември 2025 г. до 29 април 2026 г., с възможност за удължаване, допълва министър Георгиев. 

По думите му полученото от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ разрешително за продължаване на дейността на групата на „Лукойл“ е резултат от активното сътрудничество между българското правителство и американските власти и интензивния диалог в последните няколко седмици. 

Приетите реформи за гарантиране на управлението на паричните потоци на групата компании с разширяване на правомощията на особения търговски управител от Народното събрание бяха важни за този процес, допълва министър Георг Георгиев. 

Великобритания също издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“. Лицензът, издаден днес от британската Служба за прилагане на финансови санкции, позволява плащания и икономически ресурси да се прехвърлят към и от българските дружества по съществуващи или нови договори. Той влиза в сила от днес и изтича на 14-и февруари.  

