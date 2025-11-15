Стартира благотворителната кампания "Купи и дари" на ученици от СМГ

За седма поредна година ученици от Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" (СМГ) организират благотворителната кампания "Купи и дари". Целта на инициативата е с подкрепата на дарители децата да зарадват възрастни хора в малки и слабонаселени села, които нямат достъп до хранителни магазини.

Как да помогнете

Тазгодишната кампания ще обхване три последователни уикенда (15-16 ноември, 22-23 ноември и 29-30 ноември) и ще се разгърне на територията на три супермаркета от веригата "Лидл" в столицата:

- магазин Сточна гара - бул. "Васил Левски" 152

- магазин срещу Парк "Възраждане" - бул. "Ген. Скобелев" 62А

- магазин Драгалевци - бул. "Черни връх" 173

Жителите и гостите на София могат да помогнат, като закупят продукти с дълъг срок на годност и ги предадат на доброволците от СМГ след касите.

"Присъединете се към нас и нека заедно направим добро!", апелират младежите, които ще посетят възрастните хора в навечерието на Коледа.

Миналата година учениците на СМГ раздадоха 1400 торбички с хранителни продукти. Над 50 млади доброволци се включиха в мисията. Те посетиха стотици възрастни хора в областите Монтана и Враца, а също подпомогнаха домове и центрове за възрастни хора и деца.

В момента в СМГ с доброволчество се занимават около 200-250 ученици, които посещават различни старчески домове, детски градини, помагат в социални кухни.