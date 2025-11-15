Мисия с ритуал на четенето: С над милион книги и хиляди читатели Столична библиотека отпразнува 97 години

"Мисията ни е да привлечем младите хора към библиотеката с книжовното ни богатство. 108 448 са регистрираните читателите, като на година повече от 22 000 нови читатели се присъединяват към библиотеката". Това заяви пред Actualno.com д-р Марчела Борисова, ръководител на направление „Обслужване“ в Столична библиотека. Още: Отличия от Столичната библиотека: Кои са най-четените автори и най-активните читатели за 2024 г.

Тя обясни, че библиотеката навърши 97 години през октомври месец. Към 2025 г. можем да се похвалим с фонд от над 1 милион книги, като от тях близо 200 000 са на чужди езици. Библиотеката има редки и ценни издания, които са достъпни и богат документален архив на история на София.

"Това, с което много се гордеем са цифровите платформи, защото библиотеката съхранява книжовната памет на София и притежава личните библиотеки на Константин Стоилов, на Кирил Христов, на Симеон Радев. Библиотеката има книги с автографи от Иван Вазов, Пейо Яворов, Гео Милев. Притежаваме и архива на детския периодичен печат", поясни д-р Борисова. Библиотеката разполага и с дигитална платформа "Сердика".

Д-р Борисова посочи, че библиотеката предлага редица инициативи за популяризиране на четенето, като библиотеки в парка "Зелена библиотека"“ през летните месеци. Посетени са повече от 10 парка в София, а новите читатели надхвърлиха 1400. Това са кампаниите за насърчаване на четенето, уточни тя.

Д-р Марчела Борисова призова родителите да водят децата си в парка, когато има четене на приказки. "Важното при децата е да слушат какво се чете. Това, което ми прави впечатление, е, че когато празнувахме Деня на народните будители повече от 700 деца и родители посетиха нашия детски център, както и другите прояви във филиалите на библиотеката. Все повече посещението в библиотеката се превръща в ритуал за децата", коментира тя.

Столична библиотека работи с учениците и децата. Най-възрастният читател на библиотеката е на 100 години, а най-малкият читател е момченце на 20 дни. Читателите се интересуват от всякаква литература – книгите на Дан Браун, книги на български автори, исторически книги, психологическата литература, приложна психология и спорт.

Д-р Марчела Борисова заяви, че стремежът на библиотеката е да разшири филиалите. Разширена е материалната база на Столична библиотека в Студентски град.

Д-р Борисова каза още, че основната мисия на библиотекарите е да превръщат информацията в знание. "Работим в посока изкуственият интелект да стане инструмент, който да бъде правилно използван и затова сега предстои да въведем SELF CHECK, за да може читателите самостоятелно да взимат и да връщат книгите, които са взели. Работим в посока изкуственият интелект да помага на читателите на библиотеката чрез виртуален консултант", разказа още тя.

