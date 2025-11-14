Любопитно:

Техномаркет запалва най-голямата си кампания за година на Black Friday

14 ноември 2025, 14:33 часа 830 прочитания 0 коментара
Техномаркет дава начало на най-експлозивния период за продажба на техника през годината Black Friday – пет дни, в които клиентите получават реални намаления до -50% и уникална възможност за изплащане с 0% лихва до 20 месеца за всички продукти над 300 лв. Кампанията стартира ударно от 14 до 18 ноември, както в магазините, така и онлайн на technomarket.bg.

Тази година Техномаркет превръща Черния петък в истинско шоу за любителите на техниката. Официалният старт беше даден от един от най-популярните български изпълнители – Криско, който символично „отключи“ рая на технологиите и покани всички фенове на умните устройства, домашните удобства и електронните екстри да грабнат най-добрите оферти за годината.

Пет дни луд шопинг – телевизори, лаптопи, смартфони, уреди и още хиляди предложения на топ цени

От първите минути на Black Friday платформата technomarket.bg отбеляза рекорден трафик, а магазините на веригата се изпълниха с купувачи, решени да вземат най-желаните продукти преди да се изчерпят.

Клиентите могат да разчитат на:

  • до -50% реални отстъпки
  • 0% лихва до 20 месечни вноски
  • изгодни предложения в целия асортимент: домашни уреди, мобилни телефони, телевизори, гейминг, лаптопи, климатизация, малка техника и др.
  • ограничени количества, които се изчерпват светкавично

0% лихва – големият бонус на Black Friday

Освен впечатляващите намаления, клиентите получават възможност за удобна покупка чрез 0% лихва до 20 месеца. Така всеки може да се сдобие с мечтаната техника – от премиум пералня до най-новия смартфон – без допълнително утежнение в бюджета.

Онлайн или в магазините – изборът е изцяло в ръцете на клиента

Black Friday в Техномаркет е достъпен:

  • в 53 магазина в страната
  • онлайн на technomarket.bg
  • през мобилното приложение
  • с проверка на наличности в реално време и бърза доставка

Финалът е на 18 ноември

Кампанията е кратка, интензивна и с ограничени количества. Затова Техномаркет призовава клиентите да не чакат последния ден, защото най-желаните артикули вече започват да се изчерпват.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
