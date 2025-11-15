Войната в Украйна:

Влади Ампов - Графа с концерт в подкрепа на борбата с рак на гърдата

15 ноември 2025, 01:10 часа 421 прочитания 0 коментара
Влади Ампов - Графа с концерт в подкрепа на борбата с рак на гърдата

В събота вечер в зала "Арена 8888" София Владимир Ампов - Графа се завръща с нов, още по-мащабен концерт. За своите феновете Графа ще изпълни парчета от последния си албум, както и някои от най-големите си хитове. Сред тях и песента "Всеки от нас", която Графа изпълнява заедно с Роби и е посветена на всички семейства, които се борят с рака. Участие в концерта ще вземат също Дони и Момчил, Дара Екимова, Роби, както и други популярни изпълнители.

Още: Филмът за концерта на Влади Ампов-Графа: Музикантски кеф, следващ световните тенденции

"Смятам, че е важно да говорим за тази тема, слоганът на "Всеки от нас" е "Говори винаги", искаме с тази песен да дадем сила на всички, които се борят с тази диагноза и да им дадем надежда и подкрепа. Този концерт го подготвяме близо година и ето, че стигаме до финалния етап, вече от два дни се строи тази сцена, готова е, много е различна, много иновативна. Наистина се вълнувам като малко дете преди всеки един концерт", заяви пред БНТ Владимир Ампов – Графа.

Още: Графа за новата си песен: „Грях“ е глътка свеж въздух

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
концерт Графа рак на гърдата Владимир Ампов
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес