Любопитно:

Поредна събота, пореден "Марш на ангелите" за трагедията в Кочани

15 ноември 2025, 08:04 часа 295 прочитания 0 коментара
Поредна събота, пореден "Марш на ангелите" за трагедията в Кочани

„Марш на ангелите“ организират днес, 15 ноември, в Скопие родителите на загиналите при пожара в дискотека „Пулс” в Кочани на 16 март 2025 г. Шествието ще започне на централния площад в столицата на Северна Македония, откъдето ще продължи пред парламента и пред Наказателния съд. Във видеообръщение, публикувано на Facebook страницата на Сдружение "16 март", родителите призоваха гражданите да се присъединят към тях и да ги подкрепят в искането им за справедливост за смъртта на децата им, предаде БТА.

Още: Почина и вокалистът на групата "ДНК", който пострада при пожара в дискотеката в Кочани

Призивът на родителите

„Нашите деца загинаха на 16 март. Не ви молим за милост, молим ви да се присъедините към нас в борбата за справедливост, защото нашите деца я заслужават. Болката е наша, но борбата е за всички нас, имаме нужда от вашата подкрепа, хора“, призовават родителите, които всяка събота провеждат своя „Марш на ангелите” по улиците.

Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Маршът беше подкрепен от движението „Кой е следващият” и Хелзинкският комитет в страната.

Делото за трагедията в Кочани, при която заради пожар в дискотека „Пулс” загинаха 63 души и бяха ранени над 200, започва на 19 ноември. По него са обвинени 34 физически и 3 юридически лица. Трагедията разшири протестите, защото стана ясно, че корупционни практики са довели до фаталния край.

Още: 7 месеца след трагедията в Кочани: Говори се за подкупи, търси се истината за пиротехниката

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Скопие Република Северна Македония Северна Македония Кочани
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес