Владислав Панев: "Изнася ли се Пеевски? Велико Желев е купил "Слънчев ден" от него"

"Изнася ли се Пеевски? Велико Желев е купил "Слънчев ден" от него преди броени седмици" - такъв пост във Facebook публикува на 23 февруари Владислав Панев, бивш съпредседател на "Зелено движение" и бивш депутат от "Демократична България". Той не дава повече подробности, нито насочва към такива. Справка в Търговския регистър показва, че няма промяна в собствеността на "Слънчев ден" АД.

Дружеството, което държи курортния комплекс край Варна, е с представител пловдивския бизнесмен Ангел Палийски - чрез компанията "Съни тур". Капиталът на "Слънчев ден" към 1 януари 2026 г. е 5 776 410 евро. В нейния капитал са хотели като "Палас" и "Марина" - част от някогашната почивна база на ЦК на БКП. "Съни тур" купи "Слънчев ден" от бизнесмена Георги Гергов през декември 2018 г.

В публикацията си Панев не посочва връзка между Палийски и санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Кой е Велико Желев?

Велико Желев е собственикът на една от най-големите строителни компании у нас "Хидрострой", печелеща мащабни обществени поръчки. Той е бивш началник на държавната пътна агенция и съветник на двама регионални министри. Синът му Виктор Желев се води действителен собственик на „Битумина Гмбх“, показва справка в Търговския регистър.

Снимка: от ареста на Велико Желев, БГНЕС

Велико Желев беше арестуван през март 2023 г. от МВР, а в офиси, свързани с бизнес дейността му, се проведоха обиски. Прокуратурата съобщи, че разследването е за изнудване, започнало от свидетелства за телесна повреда на бивш служител. Арестът му дойде на фона на проверките за качество на пътното строителство, инициирани от тогавашния регионален служебен министър арх. Иван Шишков. Тогавашният вътрешен министър Иван Демерджиев пък намекна, че и Европейската прокуратура наблюдава част от случаите.

След по-малко от два дни в ареста Желев беше освободен срещу парична гаранция в размер на 20 000 лв. Наложена му бе забрана за напускане на страната.

По това време миналата година - февруари 2025 - се заговори, че прокуратурата отказва да проведе качествено разследване и че опитва да прекрати производството. Два пъти обаче съдът отменя прекратяването и нарежда по разследването да се работи, съобщи тогава разследващата медия BIRD. Актът на Софийския апелативен съд, който е втора инстанция, определя, че постановлението за прекратяване на наказателното производство трябва да бъде отменено и досъдебното производство трябва да се върне на прокурора за продължаване на разследването: Прокуратурата се опитва да спре делото срещу Велико Желев, отказва да проведе качествено разследване.