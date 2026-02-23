"Грийнпийс" с рецепта как "Топлофикация" да оцелее

Дългосрочната стабилизация на "Топлофикация София" е невъзможна без намаляване на зависимостта от изкопаем газ. Такава е позицията на неправителствената организация "Грийнпийс България" относно изготвения доклад с предложения за оздравяване на дружеството.

Според "Грийнпийс" е необходимо да се търсят устойчиви алтернативни решения, които едновременно да стабилизират "Топлофикация София" и да защитят обществения интерес.

Прехвърляне на топката между държава и община

От "Грийнпийс" отбелязват многократното прехвърляне на отговорността между Столичната община и Министерството на енергетиката. Позицията на организацията е, че това не води до реформи и трайни решения.

"Като собственик Столичният общински съвет носи отговорност към дружеството и към гражданите. Финансиране от общинския бюджет би било за сметка на други обществени приоритети, а допълнително увеличение на цените за потребителите крие риск от социално напрежение", пишат от организацията.

Диверсифициране и децентрализация

Анализ на данните показва, че дългосрочната стабилизация не е възможна без намаляване на зависимостта от изкопаем газ, предаде БТА.

Източник: БГНЕС

Също така от "Грийнпийс" са категорични, че "Топлофикация София" не покрива и европейските екологични изисквания за вредни емисии и се нуждае от сериозни инвестиции, за да спази емисионните норми – около 8,7 млн. евро на котел при минимум 8 необходими съоръжения за гарантиране на отоплителния сезон.

Организацията препоръчва системна работа по диверсифициране на енергийните източници и поетапна децентрализация на производството.

На ръба на фалита

Докладът проследява историята на "Топлофикация София" от началото на 90-те години, като това е посочено като период, в който дружеството започва да трупа дългове.

Задълженията на "Топлофикация София" към 31 януари са 1 215 527 112 евро, съобщи в началото на февруари т.г. директорът на дружеството Петър Петров на изслушване по време на заседанието на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. Той заяви, че "Топлофикация София" не се намира във фактически фалит, тъй като все още приходите са повече от разходите.