Правителството на Гюров:

"Грийнпийс" с рецепта как "Топлофикация" да оцелее

23 февруари 2026, 11:16 часа 159 прочитания 0 коментара
Дългосрочната стабилизация на "Топлофикация София" е невъзможна без намаляване на зависимостта от изкопаем газ. Такава е позицията на неправителствената организация "Грийнпийс България" относно изготвения доклад с предложения за оздравяване на дружеството.

Според "Грийнпийс" е необходимо да се търсят устойчиви алтернативни решения, които едновременно да стабилизират "Топлофикация София" и да защитят обществения интерес.

Прехвърляне на топката между държава и община

От "Грийнпийс" отбелязват многократното прехвърляне на отговорността между Столичната община и Министерството на енергетиката. Позицията на организацията е, че това не води до реформи и трайни решения.

"Като собственик Столичният общински съвет носи отговорност към дружеството и към гражданите. Финансиране от общинския бюджет би било за сметка на други обществени приоритети, а допълнително увеличение на цените за потребителите крие риск от социално напрежение", пишат от организацията.

Диверсифициране и децентрализация

Анализ на данните показва, че дългосрочната стабилизация не е възможна без намаляване на зависимостта от изкопаем газ, предаде БТА.

Източник: БГНЕС

Също така от "Грийнпийс" са категорични, че "Топлофикация София" не покрива и европейските екологични изисквания за вредни емисии и се нуждае от сериозни инвестиции, за да спази емисионните норми – около 8,7 млн. евро на котел при минимум 8 необходими съоръжения за гарантиране на отоплителния сезон.

Организацията препоръчва системна работа по диверсифициране на енергийните източници и поетапна децентрализация на производството.

На ръба на фалита

Докладът проследява историята на "Топлофикация София" от началото на 90-те години, като това е посочено като период, в който дружеството започва да трупа дългове.

Задълженията на "Топлофикация София" към 31 януари са 1 215 527 112 евро, съобщи в началото на февруари т.г. директорът на дружеството Петър Петров на изслушване по време на заседанието на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. Той заяви, че "Топлофикация София" не се намира във фактически фалит, тъй като все още приходите са повече от разходите.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
