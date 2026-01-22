В очакване сме на форума за висша кулинария GASTRONOMIX 2026

Ако трябва само с една дума да опишем януари 2026 г. през призмата на професионалистите и любителите кулинари, то това е "динамичен". Защото от 27 до 30 януари в София идват водещи кулинари, които ще предадат своите знания, техники и идеи. Това ще се случи на GASTRONOMIX. Форумът за висша кулинария отваря врати в рамките на СИХРЕ - търговското изложение с 360 градуса поглед върху хорека, в Интер Експо Център.

GASTRONOMIX отново ще "разходи" публиката из дебрите на различни национални кухни, глобални кулинарни тенденции и фюжън трендове. Реализирано с усилията на Българската асоциация на професионалните готвачи, в партньорство с Интер Експо Център, събитието ни среща с именити шеф-готвачи на майсторските им класове, на които ще усвоим нови техники, ще придобием познания и ще открием кулинарните тенденции на 2026 г.

Първият български шеф-готвач, ръководил ресторант със звезда Мишлен - шеф Симеон Николов е сред участниците. Кариерата му го отвежда във Великобритания, Калифорния, Дания и Чили, за да се установи в Швейцария. Именно там в момента ръководи отличения с една звезда Мишлен и 16 Gault&Millau точки вегетариански ресторант "OZ".

Отличеният като "Готвач на годината 2023" – шеф Кристиан Младенов също ще излезе на сцената. Утвърден лидер и признат с приноса си за съвременната българска кухня, той е активен участник в различни кулинарни формати и състезания.

GASTRONOMIX приветства респектиращия с международния си опит шеф Тодор Гръблев. Завършва Софийска професионална гимназия по туризъм и Kулинарната академия HRC, трупа опит в Амстердам, Сан Франциско, Париж, Австралия и др. Философията му – работи с малки български производители и сезонни продукти.

Победителят в "Готвач на годината" и Bocuse d’Or Bulgaria - шеф Антонио Иванов, също ще предаде своите познания. С над 16 години опит и международна кариера, той е творил в ресторанти в Белгия и Копенхаген, бил е зам.- главен готвач в Radisson Col lection Royal Hotel, Scandic Strandpark и в ресторант Marchal с една звезда Мишлен.

Носителят на редица чуждестранни отличия – "Най-добър международен готвач", "Най-добър готвач на годината" и златни кулинарни медали – шеф Калоян Колев, ще приветства публиката от сцената на GASTRONOMIX 2026. Българският шеф-готвач е призьор в Айдън – Турция, в Международно кулинарно състезание в Солун – Гърция, на Gastromak в Република Северна Македония и др.

И вие искате да посетите GASTRONOMIX? Лесно е. Билетите са достъпни онлайн на www.iec.urboapp.com. И освен че ще дават достъп до кулинарния форум, с тях ще можем да посетим и хорека изложението СИХРЕ, платформата DIGITAL BOX, изложението за вино и спиртни напитки Wine&Spirits Show SPECIAL EDITION и изложение #Retail Show.

Представете си – колко са мащабните събития в България, на които едновременно можете да развиете кулинарните си идеи и да се погрижите за бизнеса си в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и кафетерията… Тук е мястото да отбележим, че се очаква СИХРЕ 2026 да посетят над 16 000 души, площта да бъде над 7500 кв.м., а участниците да надхвърлят 100.

Програмата на GASTRONOMIX 2026 ще откриете на www.sihre.bg, а билета си на iec.urboapp.com.