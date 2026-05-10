bTV се произнесе за съдбата на Иван Лечев в "Гласът на България"

"Гласът на България" има свой собствен ритъм. А музикалната легенда Иван Лечев ще продължи да задава своя тон в него. След три победи, десетки открити таланти и безпогрешен усет към артистите с характер, Иван Лечев отново сяда в емблематичния червен стол на предаването в неговия 12-и сезон.

От 2017 г. насам Лечев е повече от треньор – той е рокендрол ДНК-то на формата. Музикантът с най-много победи в историята на шоуто у нас – цели три – се завръща там, където опитът среща усета, а един обърнат стол често е началото на легенда.

Снимка: Гласът на България/Facebook

Докато новите поколения превземат сцената, а имената на DARA и MEDI вече разпалиха очакванията за предстоящия сезон, едно е сигурно – когато в студиото влезе Иван Лечев, играта сменя тоналността.

С неподражаем стил, тънко чувство за хумор и усет към истинските артисти, Лечев отново ще бъде човекът, който не просто чува гласа, а разпознава характера зад него. И ако останалите треньори идват с амбиция за победа, той идва и с нещо друго – история.

В сезон 12 битката за най-ярките гласове е напът да започне с пълна сила, защото още един от треньорските столове вече е зает – и то с тежестта на традицията.