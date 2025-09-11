Youth Speak Forum 2025: Знание в действие, партньорство за въздействие

Присъедини се към най-значимото младежко събитие за лидерство, устойчиво развитие и образование в България! Регистрирай се днес и бъди част от промяната.

На 11 октомври 2025 г. от 10:00 часа в Полиграфия Офис Център ще се проведе едно от най-вдъхновяващите събития за млади хора в България – Youth Speak Forum, организирано от AIESEC в България.

Youth Speak Forum е международна инициатива на AIESEC, която събира студенти, ученици, млади професионалисти, лидери на мнение и представители на компании. Форумът е създаден, за да даде глас на младите хора и да ги вдъхнови да действат активно за постигане на устойчиво развитие. Събитието е вдъхновено от Целите за устойчиво развитие на ООН и тази година е обединено под мотото: „Знание в действие, партньорство за въздействие”.

През 2025 г. темата на форума се фокусира върху Цел №4 – Качествено образование и Цел №17 – Партньорства за целите. Ще се обсъжда значението на качественото образование в България, ролята на партньорствата между организации, бизнес и млади хора, както и необходимостта младите да бъдат активни и информирани. Форумът насърчава младежкото лидерство и анализирането на глобалните теми от различни гледни точки.

Какво могат да очакват участниците?

панелни дискусии с експерти и лидери от бизнеса и неправителствения сектор;

вдъхновяващи лекции от успешни личности;

практически уъркшопи и работилници, които развиват нови умения;

нетуъркинг възможности за обмяна на идеи и изграждане на ценни контакти.





Защо да се включите? Участието в Youth Speak Forum 2025 е шанс да придобиете нови знания и практически умения, да развиете лидерски качества, да изградите връзка с компании и организации, които споделят стремежа към устойчиво развитие, и да бъдете част от една общност, която създава реална промяна.

Регистрирайте се сега чрез формата за участие [http://bit.ly/4fEPKbT] и станете част от най-вдъхновяващото младежко събитие за лидерство и образование в България!

