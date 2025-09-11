Стоичков: Представихме се по-добре от Турция. Загубихме само с 3 гола от Испания, а те с 6

Най-великият български футболист Христо Стоичков изрази лаконично мнение за представянето на България в първите два мача от световните квалификации за Мондиал 2026. Националният отбор претърпя загуби от Испания и Грузия, като и в двата мача отстъпи с по 0:3. "Ла Фурия Роха" обаче нанесе далеч по-тежка загуба на южната ни съседка Турция, която падна с 0:6. Стоичков напомни това, като каза, че България е паднала "само с 3 гола".

Камата с ироничен коментар за представянето на България

"Представихме се по-добре от Турция. Ние загубихме само с три гола, а те с шест", каза Стоичков по време на третото издание на детския футболен турнир в Бургас - "Пътят към звездите". Той се срещна и с Димитър Димитров - Херо, който пък е спряган за селекционерския пост в националния отбор. Двамата проведоха разговор за бъдещето на представителния ни отбор, като са дискутирали и евентуалното завръщане на Херо в отбора.

Димитър Димитров - Херо бе начело на националния отбор в края на миналия век, когато под негово ръководство Стоичков изигра последния си мач с фланелката на България. Иначе друг фаворит за наследник на напусналия Илиан Илиев е селекционерът на младежкия национален отбор Александър Димитров, който каза, че за него не е на всяка цена да стане селекционер на България.