Турция започва мисия със своя система за електрооптично разузнаване (ВИДЕО)

09 септември 2025, 14:13 часа 163 прочитания 0 коментара
Системата за електрооптично разузнаване, наблюдение и насочване Aggoz Gimbal 275 на турската отбранителна фирма Asisguard влезе в инвентара на силите за сигурност на страната. Базираният в Анкара дизайнер и производител на електрооптични системи за зрение и безпилотни дронове, наред с други неща, завърши полевите тестове на Aggoz Gimbal 275 и системата за наблюдение влезе в експлоатация, съобщи турската Анадолска агенция.  

Око на място

Дългосрочните усилия на Asisguard за научноизследователска и развойна дейност за подобряване на оперативните възможности на силите за сигурност на Турция се отплатиха, тъй като Aggoz Gimbal 275 ще служи като произведено в страната „око“ на място.

Aggoz Gimbal 275 ще се използва като зрителна система за въздушни, сухопътни и морски платформи, със своята усъвършенствана система за разузнаване, наблюдение и насочване.

„Aggoz ще предостави на силите за сигурност критични предимства в граничната сигурност, борбата с тероризма и разузнавателните и наблюдателни мисии, като същевременно ще отговори на днешните нужди и ще бъде подготвен за бъдещето – ще продължим да подобряваме производителността на нашите системи и да разработваме нови платформи“, обясни генералният мениджър и изпълнителен директор на Asisguard пред Анадолската агенция. ОЩЕ: Италиански отбранителен гигант си сътрудничи с производителя на „Байрактар“: Целта е голяма

Повече за Aggoz Gimbal 275

Системата за наблюдение може да извършва дългосрочно разузнаване и наблюдение чрез своята дневна камера с висока резолюция и може да заснема непрекъснато през нощта и при лоши метеорологични условия с охлажданата си термокамера, като същевременно разполага с лазерен далекомер, автоматично проследяване на целта и възможности за стабилизиране на изображението.

Производителят работи по нови проекти

Барис Дюзгун, генерален мениджър и изпълнителен директор на Asisguard, заяви пред Анадолската агенция, че фирмата е разработила критични, местни решения и е постигнала огромен износ на някои от тези ключови продукти, както и че фирмата работи върху нови решения. 

„Наблюдението и видимостта са изключително важни в днешната бойна среда и има нужда от високопроизводителни електрооптични системи за разузнаване, наблюдение и насочване, за да се повиши ефективността на настъпателните операции и да се откриват цели от големи разстояния възможно най-рано и възможно най-точно“, каза Дюзгун. ОЩЕ: Производството на малки дронове: Държава от Балканите с амбиция за лидерство

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция турска армия отбранителна индустрия ситема за електрооптично разузнаване
