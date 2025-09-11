Войната в Украйна:

След атаката в Доха: Катар иска среща на върха на Арабската лига

11 септември 2025, 13:42 часа 385 прочитания 0 коментара
След атаката в Доха: Катар иска среща на върха на Арабската лига

Катарският премиер и външен министър Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви, че се надява регионът да отговори колективно на израелската атака в Доха, която той определи като „акт на държавен тероризъм", предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. „Този ​​отговор в момента се обсъжда с други партньори в региона “, каза той в изявление , което повтаря интервюто му за CNN, излъчено в сряда. Лидерът обяви, че „през следващите дни“ в Доха ще се проведе арабско-ислямска среща на върха, по време на която „участниците ще решат как да постъпят напред". Според официалната информационна агенция QNA срещата на върха е планирана да се проведе в Доха в неделя и понеделник.

Припомняме, е Катар е член на Арабската лига, така че най-вероятно става въпрос за среща на държавите именно от организацията на арабските държави. ОЩЕ: Експлозии в Катар: Израел атакува лидери на "Хамас" (ВИДЕО)

Не вярват на Израел и Нетаняху

Мохамед Бен Абдеррахман Ал Тани заяви, че Катар „преоценява“ участието си в бъдещите преговори за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас". Израелският премиер Бенямин Нетаняху „просто ни загуби времето“ през последните няколко седмици от преговорите, добави той, обвинявайки го в подкопаване на „всеки шанс за мир“ и „всякаква надежда“ за израелските заложници, държани в Газа. Той призова той да бъде изправен пред съда: „Той е този, когото издирва Международният наказателен съд “, припомни си той, преди да добави: „Той е нарушил всички международни закони“.

Катар погребва загиналите в Доха

Катар обяви, че в четвъртък ще се проведат погребения за загиналите при израелските бомбардировки, насочени срещу служители на "Хамас" в Доха във вторник.

„Погребалната молитва за мъчениците от израелската атака, включително мъченикът на служба, ефрейтор Бадр Саад Мохамед Ал-Хумайди Ал-Досари, член на Силите за вътрешна сигурност (Лехвия), ще се проведе в следобеда на четвъртък, 11 септември 2025 г., в джамията „Шейх Мохамед Бен Абделуахаб “, се казва в изявление на катарското министерство на вътрешните работи. ОЩЕ: Кой е взел решението за удара в Катар? Коментар на Доналд Тръмп

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Доха Катар Хамас Арабска лига война Израел
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес