След атаката в Доха: Катар иска среща на върха на Арабската лига

Катарският премиер и външен министър Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви, че се надява регионът да отговори колективно на израелската атака в Доха, която той определи като „акт на държавен тероризъм", предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. „Този ​​отговор в момента се обсъжда с други партньори в региона “, каза той в изявление , което повтаря интервюто му за CNN, излъчено в сряда. Лидерът обяви, че „през следващите дни“ в Доха ще се проведе арабско-ислямска среща на върха, по време на която „участниците ще решат как да постъпят напред". Според официалната информационна агенция QNA срещата на върха е планирана да се проведе в Доха в неделя и понеделник.

Припомняме, е Катар е член на Арабската лига, така че най-вероятно става въпрос за среща на държавите именно от организацията на арабските държави. ОЩЕ: Експлозии в Катар: Израел атакува лидери на "Хамас" (ВИДЕО)

Не вярват на Израел и Нетаняху

Мохамед Бен Абдеррахман Ал Тани заяви, че Катар „преоценява“ участието си в бъдещите преговори за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас". Израелският премиер Бенямин Нетаняху „просто ни загуби времето“ през последните няколко седмици от преговорите, добави той, обвинявайки го в подкопаване на „всеки шанс за мир“ и „всякаква надежда“ за израелските заложници, държани в Газа. Той призова той да бъде изправен пред съда: „Той е този, когото издирва Международният наказателен съд “, припомни си той, преди да добави: „Той е нарушил всички международни закони“.

Катар погребва загиналите в Доха

Катар обяви, че в четвъртък ще се проведат погребения за загиналите при израелските бомбардировки, насочени срещу служители на "Хамас" в Доха във вторник.

„Погребалната молитва за мъчениците от израелската атака, включително мъченикът на служба, ефрейтор Бадр Саад Мохамед Ал-Хумайди Ал-Досари, член на Силите за вътрешна сигурност (Лехвия), ще се проведе в следобеда на четвъртък, 11 септември 2025 г., в джамията „Шейх Мохамед Бен Абделуахаб “, се казва в изявление на катарското министерство на вътрешните работи. ОЩЕ: Кой е взел решението за удара в Катар? Коментар на Доналд Тръмп