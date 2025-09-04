Войната в Украйна:

Google и YouTube се сринаха часове след знакови съдебни решения

04 септември 2025, 10:20 часа 725 прочитания 0 коментара
Google и YouTube се сринаха часове след знакови съдебни решения

Най-популярната онлайн търсачка в света Google претърпя огромен срив - достъп до нея нямат куп потребители. Същото е положението и с YouTube - това е продукт от бранда на Google, чиято компания-майка е Alphabet. Данните от Downdetector сочат огромен пик на докладвани проблеми с платформите на Google малко след 10:00 часа българско време. Засега няма официално съобщение от Google в профилите на компанията в социалните мрежи.

Иначе фондовата борса в Ню Йорк закри последната си до момента сесия с ръстове. Технологично ориентираният индекс Nasdaq се увеличи с 1,02%, а широкият индекс S&P 500 прибави 0,51%. Само Dow Jones остана близо до равновесие (-0,06%). Това се случи след съдебно решение в полза на Google.

Какво е решението - Alphabet не трябва да продава най-популярния си браузър Chrome, но ще трябва да сподели някои данни за търсенето си и други видове данни с конкурентите си, предаде USA Today. Това е безспорен успех за компанията, след като на предишната инстанция решението беше изцяло в неин ущърб. То гласеше, че Google налага монопол в онлайн рекламата. Министерството на правосъдието на САЩ и група щати съдиха Google с аргумент, че монополът му в рекламните технологии позволява на компанията да налага по-високи цени и да взема по-голяма част от всяка продажба - Още: Втори съдебен удар за Google - очертава се трус за рекламата онлайн

Очаквайте подробности!

Още: Фон дер Лайен заплаши с допълнителни налози американските технологични гиганти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Гугъл YouTube Google технически проблем Ютуб
Още от Компании
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес