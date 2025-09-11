Съдът на ЕС отряза Виктор Янукович и Роман Абрамович в опитите им да се измъкнат от санкции

Руският магнат и бивш собственик на футболния "Челси" Роман Абрамович загуби на 10 септември поредното си съдебно дело срещу санкциите на Европейския съюз. ЕС ги наложи на милиардера през 2022 г., след като Русия започна пълномащабна война срещу Украйна, твърдейки, че близките му връзки с руския диктатор Владимир Путин са му помогнали да натрупа огромното си богатство. В същия ден бившият проруски президент на Украйна Виктор Янукович загуби десетгодишната си съдебна битка за отмяна на наказателните мерки, наложени му от ЕС.

Абрамович: ЕС допусна грешка, когато заяви, че имам връзки с Кремъл

Роман Абрамович поиска от най-висшия съд на блока да отмени ограниченията срещу него, включително замразяването на активи и забраната за пътуване в Европа, като изтъкна, че мерките са несправедливи и че ЕС е допуснал грешка, когато е заявил, че той има връзки с Кремъл. Той поиска и компенсация за нанесени щети по репутацията му.

Общият съд, част от Съда на Европейския съюз, обаче отхвърли иска на Абрамович в сряда. Той определи санкциите като „необходими и подходящи“. Върховният съд на ЕС отбеляза и значителната роля на милиардера като акционер в "Евраз" - компания за добив на стомана, която осигурява значителни приходи на руското правителство, съобщи Politico.

Снимка: Getty Images

Абрамович започна съдебни битки в ЕС и Обединеното кралство, за да изчисти името си. Адвокатите му твърдят, че статутът му на знаменитост го е превърнал в мишена, но не постигнаха особен успех.

Малко след пълномащабната инвазия на Русия милиардерът продаде ФК "Челси" за най-високата цена, плащана някога за футболен отбор. Британското правителство заяви, че иска да конфискува 2,5 милиарда паунда от продажбата на клуба и да ги пренасочи към Украйна: Лондон се гласи да даде на Украйна милиарди с марка "Челси".

Съдът на ЕС реши, че Янукович е дестабилизирал Украйна, когато е бил президент

Виктор Янукович беше проруският президент на Украйна от 2010 до 2014 г., преди да бъде свален от власт от протестите на Евромайдана и да избяга в Русия. Той бе санкциониран за първи път от блока през 2014 г., когато му беше забранено да пътува до ЕС и бяха замразени активите му, и отново през 2022 г. - след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна.

Янукович беше поискал от най-висшия съд на ЕС да отмени мерките срещу него с мотива, че блокът е наложил санкции, когато – по думите му – той не е бил обект на наказателно преследване в Украйна. Бившият президент на страната изтъква, че няма „конкретни доказателства“, за да му бъдат налагани такива ограничения.

Общият съд на ЕС отхвърли иска му в решение, в което остро критикува мандата му като президент на Украйна. Действията на Янукович като държавен глава „ясно са допринесли за дестабилизацията“ на страната и ЕС е бил прав да го включи в списъка си със санкции съгласно правните си критерии, се казва в решението, цитирано отново от Politico.

Снимка: Getty Images/Guliver

Съдът отбеляза също така, че бившият държавен глава не е успял „да се дистанцира ефективно от руските власти“ след края на президентския си мандат, и изтъкна „участието му в план“ за сваляне от власт на украинския президент Володимир Зеленски през март 2022 г.

Синът на Янукович, Александър Викторович Янукович, също беше санкциониран от ЕС заради своите широкомащабни бизнес сделки в окупирания от Русия регион Донбас. В сряда съдът отхвърли и неговата паралелна жалба за отмяна на тези санкции.

Като президент на Украйна, Янукович изтегли страната от споразумението за асоцииране с ЕС и потърси по-тесни връзки с Кремъл, което предизвика граждански вълнения и масови протести. След като призова Путин да изпрати войски в страната, за да възстанови реда, и след кървави сблъсъци между силите за сигурност и продемократичните протестиращи, при които загинаха над 100 граждани, Янукович избяга в Русия в началото на 2014 г. Оттогава той живее в изгнание.