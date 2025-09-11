Изплувалата ракета в Синеморец се оказа руска, част от комплекса "Панцир-C1" (СНИМКИ)

Унищоженият от Военноморските сили на България "плаващ обект, наподобяващ ракета", открит в морето пред плаж „Велека“ в Синеморец на 10 септември, се оказа отломка от руска ракета. Това установи платформвта De Re Militari на Руслан Трад, която работи с данни от отворени източници. Тя е направила анализ на кадрите, разпространени от пресцентъра на ВМС. В официалната позиция на Министерството на отбраната не се посочваше за какъв тип боеприпас става въпрос.

Говореше се единствено неидентифициран обект, наподобяващ ракета. Впоследствие е установено, че обектът с размери дължина 1.7 м и диаметър 17 см е стартов двигател на ракета, като е бил кух. Впоследствие боеприпасът бе унищожен.

Ракетен ускорител от руска двустепенна управляема ракета

Визуалният анализ на екипа на De Re Militari, извършен посредством отворени източници, установява, че останките, документирани от военноморските сили, отговарят на ракетен ускорител, част от руска двустепенна управляема ракета „земя-въздух“ 57Е6М-Е.

57Е6М-Е конкретно обозначава втората степен на ракетата, в която се намират бойната глава и взривателят, но често се използва като синоним за цялата ракетна система.

Бойната глава е осколочно-фугасна. Дължината на системата е приблизително 330 см, а диаметърът - 170 мм.

"Ракетната система е част от въоръжението на зенитно-ракетния комплекс „Панцир-С1“ и неговите деривативи, които са широко използвани от руската армия в Сирия, Либия и Украйна", заключават анализаторите и показват сравнението със снимки:

