Желязков за руските дронове в Полша: Ненужна провокация, в НАТО сме решени на всички действия по договор

"Осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша, което считаме за непровокирано, и същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага". Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти по повод навлизането на най-малко 19 руски безпилотни летателни апарата в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември. Случаят доведе до нова ескалация между Русия и НАТО, като според властите във Варшава действията на Москва са преднамерени. Тези изявления са подкрепени от натрупали се редица индикации: Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО).

Премиерът на България определи случилото се като "абсолютно ненужна провокация", която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз, от една страна, и между Русия и членовете на НАТО, от друга.

Росен Желязков поиска сериозни гаранции за сигурност на Европа

"Дават се все повече аргументи за това, около което ние, в Коалицията на желаещите, се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити на провокации и на агресия", отбеляза Желязков.

Снимка: Министерски съвет

В отговор на въпрос от медиите министър-председателят заяви, че към момента няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО, а именно държавите членки да се притекат на помощ на нападната страна от Алианса. Вчера беше активиран чл. 4, според който държава членка на отбранителния съюз може да свика среща за консултации по всеки въпрос, при който „териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на някоя от страните е застрашена“.

Премиерът посочи също така, че през вчерашния ден се е провела среща на ниво постоянни представители в НАТО, предаде правителственият пресцентър. Обсъден е въпросът както за оценката, така и за координация по отношение на позицията на съюзниците в Алианса. "Нашата позиция е ясна тя е в съгласие с останалите", добави Желязков и заяви, че на този етап няма предвидена среща на друго ниво.

