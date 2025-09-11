Подкрепата за Вучич: Работници от Бангладеш и Китай на контрапротестите в Сърбия (ВИДЕО)

След като в неделя Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич организира контрапротести в подкрепа на сръбския президент - на митинга бяха забелязани негови поддръжници, които обаче изобщо не говорят сръбски. Става въпрос за работници от Китай и Бангладеш, които са участвали на митингите „Граждани срещу блокадите“ в Шабац, където местен член на Сръбската прогресивна партия на Вучич ги „подреди“ в парк в самия център на града, предаде лявоориентираното сръбско издание Danas.

Според интервюирани от Danas, те са били доведени, за да „допълнят редиците" на Сръбската прогресивна партия. Както можете да видите от видеоклиповете от тези срещи, мигрантите носеха символи на Сръбската прогресивна партия.

Funkcioner SNS Šabac Aljoša Garibović postrojava državljane Bangladeša i Kine pred protest protiv blokada u Šapcu! pic.twitter.com/6cMJnFFuRJ — Šabačke novosti (@SabackeNovosti) September 8, 2025

Не могат да говорят на сръбски и английски

Съветникът на движението SRCE в Шабац, Татяна Маркович Топалович, казва, че работници от Китай и Бангладеш са участвали в срещата срещу блокадите в неделя, която според медии, близки до властите, е била организирана от Центъра за социална стабилност.

„Според информацията, с която разполагаме, и доколкото успяхме да ги попитаме, те са били работници от Китай и Бангладеш, но тези мъченици не говорят нито сръбски, нито английски", казва Маркович Топалович.