Световният №1 в тениса: Нямам търпение да си изцапам чорапите

Карлос Алкарас изрази радостта си от предстоящите игри на клей. Испанецът призна, че именно червената настилка е една от любимите му и няма търпение отново да си изцапа чорапите. Той ще започне участието си на “Мастърс 100” в Монако от втория кръг като водач в схемата на турнира. Първият му съперник ще се определи след двубоя между аржентинеца Себастиан Баес и швейцареца Стан Вавринка.

Предстоящите двубой от "Ролан Гарос"

"Това е любимото ми време от сезона. Играта на клей ми липсва, доста време измина от финала на "Ролан Гарос" и през този период не съм играл на клей. На първата ми тренировка на червено казах на екипа ми, че е време отново да си изцапам чорапите. Страхотно е, че отново сме на клей“, каза на пресконференция Алкарас.

Именно на червената настилка на “Ролан Гарос” през изминалата година той спечели спечели титлите в Монте Карло, в Рим и игра финал в Барселона, а поради контузия се наложи да пропусне турнира в Мадрид.

"Планът ми за тази година е Монте Карло, Барселона, Мадрид и Рим. Но това е много изискващо както физически, така и психически. Седмицата в Барселона е тази, в която трябва да почивам, но и турнирът там е много важен за мен", обясни Алкарас.

"След турнира чувствах, че ставам все по-добър и по-добър. Разбрах как трябва да играя седмица след седмица и това ми помогна да постигна тази невероятна година", завърши той.

