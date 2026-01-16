Черна дупка може да експлодира през следващите 10 години

Изследователите предупреждават за висока вероятност от експлозия на първична черна дупка през следващите 10 години. Според техните изчисления вероятността ще достигне 90% до 2035 г.

Висока вероятност от експлозия на черна дупка

Изследователи от Университета на Масачузетс предупредиха за висока вероятност от експлозия на черна дупка през следващото десетилетие. Според техните изчисления, шансът поне една първична черна дупка (ПЧД) да експлодира до 2035 г. достига 90%. За това пише „Дейли Мейл“.

Според водещия автор на изследването, Майкъл Бейкър, наблюденията на подобни събития ще бъдат възможни с помощта на съвременни космически и наземни телескопи. „Не казваме, че това със сигурност ще се случи това десетилетие, но вероятността е много голяма“, отбелязва той.

За разлика от обикновените черни дупки, първичните черни дупки се образуват не след колапса на звезда, а в първите секунди след Големия взрив. Те са по-малки от обикновените черни дупки и могат да експлодират чрез процес, известен като радиация на Хокинг.

Както обясняват учените, по-леките черни дупки се „изпаряват“ по-бързо, стават по-горещи и в крайна сметка експлодират, освобождавайки частици, включително някои, чието съществуване все още не е потвърдено. Това би могло да даде улики за произхода на Вселената и нейните фундаментални компоненти.

Нова статия, публикувана в списанието Physical Review Letters, описва „правдоподобен сценарий“, при който съвременни експерименти биха могли да открият експлозия на PBH, което според авторите би могло да революционизира физиката.

„Трябва да сме готови да се възползваме максимално от възможността да наблюдаваме експлозия на черна дупка, когато това се случи“, заключават учените.

Междувременно учените съобщиха, че гигантска галактика GS-10578, известна още като „Галактиката на Пабло“, е погълната от собствената си черна дупка. Данните са получени от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ и радиообсерваторията ALMA в Чили. Те показват, че тази масивна галактика вероятно е била „удушена“ от собствената си централна черна дупка. За това пише Interesting Engineering.

Според учените, провели анализа в университета в Кеймбридж, въпросната галактиката „е живяла бързо и е умряла млада“. Според тях на около три милиарда години, тя би трябвало да е в разцвета си и да произвежда бързо нови звезди. Но вместо това, галактиката е била мъртва - причината за това е влиянието на черната дупка в центъра ѝ.

