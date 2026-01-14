Учени: Гигантска галактика е погълната от собствената си черна дупка

Галактиката GS-10578, известна още като „Галактиката на Пабло“, има маса приблизително 200 милиарда пъти по-голяма от тази на Слънцето – изключителна цифра за толкова ранен етап от историята на Вселената.

Галактиката GS-10578: Какво откриха учените за нея?

Данните, получени от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ и радиообсерваторията ALMA в Чили, показват, че тази масивна галактика вероятно е била „удушена“ от собствената си централна черна дупка, пише Interesting Engineering. Анализът, проведен от учени от университета в Кеймбридж, заключава, че галактиката „е живяла бързо и е умряла млада“. На около три милиарда години, тя би трябвало да е в разцвета си, бързо произвеждайки нови звезди. Вместо това, галактиката е била мъртва, поради влиянието на черната дупка в центъра ѝ.

Както бе отбелязано, астрономите дълго време вярвали, че една галактика може да „умре“, т.е. да спре звездообразуването, само в резултат на внезапна катастрофа. Основните теории предполагат или сблъсък с друга галактика, или мощен, единичен изблик на енергия от черна дупка, който би отнел целия ѝ жизненоважен газ. Ново откритие обаче оспорва това схващане. То показва, че една галактика може да избледнее много по-тихо – не чрез експлозия, а чрез бавно изчерпване.

„Галактиката изглежда като тих, въртящ се диск“, казва д-р Франческо Д'Еухенио, съ-ръководител на изследването от Института за космология „Кавли“.

Тази стабилност означава, че не е била разкъсана от сблъсъка. Вместо това е претърпяла един вид „смърт от хиляда разреза“: централната черна дупка многократно е нагрявала потоци студен газ.

Защо не са се родили повече звезди?

Според изследователите, галактиката е спряла да образува звезди преди около 400 милиона години, въпреки че черната дупка остава активна и днес.

„Текущата активност на черната дупка и изригването на газ, което засечехме, не бяха пряката причина за спирането на звездообразуването. Вероятно повтарящите се епизоди на активност са попречили на горивото да се върне“, обяснява Д'Еухенио.

Тъй като звездите могат да се образуват само от студен газ, постоянното нагряване е създало един вид „блокада“, която е прекъснала снабдяването с ново гориво. Вместо единична, разрушителна експлозия, енергията на черната дупка е действала като постоянна бариера, постепенно лишавайки галактиката от материал за образуване на звезди.

„Дори по време на едно от най-дълбоките наблюдения на ALMA на този тип галактика, ние на практика не открихме студен газ. Това показва бавен процес на гладуване, а не единичен, драматичен смъртоносен удар“, отбеляза д-р Ян Шолц от лабораторията „Кавендиш“ в Кеймбридж.

„Повечето звезди в GS-10578 са се образували по време на мощно изригване преди повече от 11 милиарда години, но активният му живот е приключил значително по-рано от очакваното от учените. Наблюдения от телескопа James Webb показват, че централната черна дупка в момента изхвърля газ със скорост от около 400 км/с – обем, еквивалентен на масата на 60 слънца годишно. Поради това галактиката би могла да загуби останалото си гориво само за 16 милиона години – нищожно време в сравнение с типичния милиарден живот на галактики с този размер“, пише медията.

Откритието помага да се обясни защо телескопът Уеб открива толкова много стари, мъртви галактики в много ранната Вселена.

„Не е необходима нито една катастрофа, за да се спре образуването на звезди – просто трябва да се спре въвеждането на ново гориво“, заключав Шолц.

За да потвърдят окончателно ефекта на „галактическото гладуване“, екипът от Кеймбридж получи допълнително време за наблюдение с JWST. Учените планират да изучават по-топли газове и да изяснят допълнително физическите механизми, чрез които черните дупки спират образуването на звезди.

