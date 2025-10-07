Имаме си компания! Ново небесно тяло ще се движи до Земята и Луната в следващите години

Космосът продължава да изненадва както местните жители, така и чужденците с течение на времето, особено по отношение на Млечния път. Нашата планета има нов космически спътник. Това е небесно тяло, което наскоро се присъедини към орбитата на Земята и ще съпътства нашата планета и Луната през следващите няколко години. Ще повлияе ли по някакъв начин на живота ни или ще остане просто любопитна информация - предстои да разберем.

Какво е новото небесно тяло, което ще придружава Земята и Луната?

Снимка: iStock

Група експерти от Университета на Хавай откриха квазилуна, която каталогизираха като 2025 PN7 и която беше видяна за първи път през изминалото лято. Тази квазилуна е малък астероид с диаметър между 18 и повече от 36 метра. За разлика от Луната, това небесно тяло не е гравитационно свързано с нашата планета.

Въпреки тази характеристика, квазилуните следват подобна орбита около Слънцето, споделяйки една планета, сякаш са кораби в едно и също течение. Те обаче ще ни съпътстват само за няколко години и временно. Според изчисленията, 2025 PN7 се е появила близо до нашата планета преди 60 години и ще се отдели напълно естествено през 2083 г.

Към момента са открити само осем квазилуни, главно поради малкия им размер. Учените не са могли да открият този тип небесни тела до 90-те години на миналия век. Позициите им спрямо Земята се променят с времето. В случая с 2025 PN7, тя се е приближила на 4 милиона километра от нашия дом, т.е. около 10 пъти разстоянието между Земята и Луната, а също така се е отдалечила на още 17 милиона километра.

По този начин откритието на групата астрономи от Хавайския университет разкрива, че Слънчевата система и Млечният път са пълни с многобройни тайни, като например квазилуната 2025 PN7, която ще ни съпътства до 2083 г., пише "Marca".