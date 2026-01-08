Сериозен медицински проблем: НАСА изтегля екипажа от Международната космическа станция

НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипажа Crew-11 от Международната космическа станция (МКС), заради неуточнен медицински проблем, засягащ един от астронавтите. Това се случва, след като НАСА отмени планирана космическа разходка, насрочена за днес, съобщава Ройтерс. Говорителка на организацията каза, че астронавтът, който има медицински проблем, е в стабилно състояние на борда на орбиталната лаборатория. Тя не посочи за кой от членовете на екипажа става дума.

NASA is postponing the Thursday, Jan. 8, spacewalk outside the @Space_Station. A new date for the upcoming spacewalk will be shared later. Details: https://t.co/HnhQWBM5RC pic.twitter.com/I4uicjSm76 — NASA (@NASA) January 7, 2026

"Безопасното изпълнение на нашите мисии е най-високият ни приоритет и активно преценяваме всички възможности, включително тази за по-ранно приключване на мисията Crew-11", каза говорителката в изявление в сряда вечерта. По-рано НАСА съобщи, че "следи медицински проблем с член на екипажа, възникнал в сряда следобед".

НАСА разглежда медицинските ситуации на МКС като строго конфиденциални, а астронавтите рядко разкриват или описват публично здравословното си състояние. Космическите разходки са изключително натоварващи и рискови операции, които изискват месеци подготовка и включват използване на обемисти скафандри и прецизно координирани инструкции, докато астронавтите са обезопасени с въжета към МКС.

През 2024 г. НАСА отмени в последния момент планирана космическа разходка, след като астронавт е изпитал "дискомфорт в скафандъра". През 2021 г. американският астронавт Марк Ванде Хей пропусна космическа разходка заради прищипан нерв, припомня БТА.

Кои са астронавтите в МКС

Астронавтите обичайно пребивават на МКС на ротационен принцип за периоди от шест до осем месеца, като разполагат с базово медицинско оборудване и медикаменти за някои видове спешни случаи.

Четиричленният екипаж на Crew-11 включва американските астронавти Зина Кардман и Майкъл Финке от НАСА, Кимия Юи от Япония и Олег Платонов от Русия. Те са на борда на космическата станция от излитането си от Флорида през август и по план би трябвало да се завърнат на Земята през май тази година. Финке, определен за командир на станцията, и Кардман, назначена като борден инженер, трябваше да извършат в четвъртък космическа разходка за инсталиране на оборудване извън станцията, която бе предвидено да е с продължителност шест часа и половина.

Очаква се през 2030 г. Международната космическа станция да бъде унищожена.

