Как са се появили "снежните човеци" в Слънчевата система: Астрономите откриха обяснение

Много ледени обекти във външната част на Слънчевата система, известни като пояса на Кайпер, приличат по форма на снежни човеци. Астрономите са намерили обяснение за тяхното образуване.

"Снежни човеци" в края на Слънчевата система

Изследването, в което учените описват това явление, е публикувано в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Поясът на Кайпер, който се простира отвъд Нептун, приютява ледени обекти, които са градивните елементи на планетите, останки от формирането на Слънчевата система преди повече от 4,5 милиарда години. Приблизително 10% от тези обекти са контактни двойни системи, което означава, че приличат на две свързани сфери, наподобяващи снежни човеци.

Прочетете също: Слънчевата система се движи над три пъти по-бързо, отколкото се смяташе досега

Космическият апарат „Нови хоризонти“ на НАСА за първи път е фотографирал контактни двойни звезди през 2019 г. Тези планетезимали са се образували от прахови частици в протопланетарния диск, обграждащ Слънцето. Техните сблъсъци в крайна сметка са дали началото на всички известни планети в Слънчевата система. Но някои от тези градивни елементи са се озовали в пояса на Кайпер почти непокътнати.

Както показа моделирането, използвано от учените по време на тяхното изследване, орбитите на такива обекти биха могли да станат много близки, което да доведе до гравитационен колапс, докато двата обекта не започнат да се сливат в един. Те обаче запазиха закръглената си форма.

Учените смятат, че „снежните човеци“ запазват формата си, защото не се сблъскват с други обекти. Без сблъсък нищо не би могло да ги раздели. Наблюденията показват, че повечето контактни двойни звезди са без кратери по повърхностите си. Моделирането също потвърждава тази липса на сблъсъци.

Прочетете също: Планета Y: "Изкривяване" в Слънчевата система може да е неоткрит свят

Учените преди това предполагаха, че образуването на тези обекти е свързано с гравитационен колапс, но не успяха да проверят напълно тази идея. Новият модел е първият, който включва физиката, необходима за създаването на контактни двойни звезди.

Астрономите вярват, че техният модел ще помогне на учените да разберат други обекти, които се състоят не от два, а от три или повече обекта, свързани помежду си чрез гравитация.

Междувременно учените разкриха, че Плутон, бившата девета планета на Слънчевата система, сега се счита за планета джудже. Неговата удължена орбита и ледената област Томбо привличат вниманието на астрономите.

Прочетете също: Нова планета извън Слънчевата система: Какво откриха учените за нея