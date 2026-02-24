Съществуват ли извънземни: Учените направиха ново откритие

Въпросът дали човечеството е единствената интелигентна форма на живот във Вселената озадачава учените от десетилетия. Наскоро група учени публикуваха изследване, в което се заключава, че „извънземните“ може да са много по-често срещани, отколкото се смяташе досега.

Съществуват ли извънземните?

Учени откриха неизвестни досега факти за това къде и колко често се появява интелигентен живот във Вселената. Те са изследвали връзката между плътността на тъмната материя и скоростта на образуване на звезди. Изданието Т4 пише за това.

През 60-те години на миналия век американският астроном Франк Дрейк предлага известно уравнение, предназначено да оцени броя на технологичните цивилизации в галактиката Млечен път, въз основа на скоростта на образуване на звезди, наличието на планети и вероятността за живот. Но оттогава нашето разбиране за структурата на космоса се е променило значително.

Съвременно проучване на международен екип от учени от Швейцария и Обединеното кралство предлага по-широк поглед върху проблема, като се вземе предвид тъмната енергия, фундаментална сила, чието съществуване е било неизвестно дори преди Дрейк. Авторите смятат, че тъмната енергия може да играе ключова роля при определянето къде и колко често възниква интелигентен живот във Вселената.

Научна статия, публикувана през ноември 2024 г. в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, изследва връзката между плътността на тъмната енергия и процеса на образуване на звезди. Екипът е ръководен от изследователя от университета Дърам Даниеле Сорин. Подходът им се основава на просто предположение: животът не може да съществува без звезди, а скоростта на образуване на звезди зависи от това колко бързо се разширява Вселената.

С прекомерно количество тъмна енергия, пространството би се разширявало толкова бързо, че гравитацията не би била в състояние да събере материята в галактики и звездни системи. Такава вселена би била почти празна и необитаема. Използвайки нов теоретичен модел, учените са симулирали различни сценарии за развитието на хипотетични вселени с различна плътност на тъмната енергия – ефективно хипотетична мултивселена.

Резултатите бяха неочаквани. Според изчисленията, нашата Вселена не е най-благоприятната за възникването на живот. Най-голям брой звезди биха се образували в свят с приблизително десет пъти по-малко тъмна енергия от нашата. В този случай около 27% от обикновената материя би се трансформирала в звезди, в сравнение с около 23% в нашата Вселена.

Това означава, че условията, в които се е появило човечеството, са били достатъчни, но далеч от идеални. За да обяснят този парадокс, изследователите се обръщат към антропния принцип – идеята, че наблюдаваме вселената, която наблюдаваме, защото само при такива условия биха могли да се появят наблюдатели.

Подобни аргументи вече бяха изтъкнати от Нобеловия лауреат Стивън Вайнбърг в края на 20-ти век. Той предположи, че плътността на тъмната енергия в нашата Вселена е почти в критична точка: всяко увеличение би направило образуването на звезди невъзможно. Новото изследване развива тази идея допълнително, анализирайки различни възможни вселени с различни физически параметри.

Учените смятат, че приблизително 99,5% от всички потенциални вселени биха имали значително по-висока плътност на тъмната енергия от нашата и биха били далеч по-необитаеми. Въпреки това, броят им в мултивселената би могъл да бъде толкова голям, че всъщност биха могли да поддържат огромен брой интелигентни същества.

Ако разглеждаме реалността не като единна вселена, а като съвкупност от много светове, тогава интелигентният живот може да е много по-разпространен, отколкото предполагат класическите астрономически модели. В същото време авторите отбелязват: това теоретично изследване не представлява доказателство за съществуването на извънземни сред нас и не е свързано с търсенето на НЛО.

По-скоро това е опит да се обясни защо нашата Вселена притежава точно тези свойства. В тази концепция тъмната енергия не е просто мистериозна сила, а един от ключовите фактори, определящи жизнеспособността на космоса. Ако моделът на мултивселената е правилен, човечеството е само една от многото възможни форми на интелигентност, възникнали там, където физическите условия са позволили на материята да се обедини в звезди, планети и накрая същества, способни да поставят под въпрос произхода си.

