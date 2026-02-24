Правителството на Гюров:

Напрежение в градския транспорт: Заплаха за протест, Терзиев настоява за реформи

24 февруари 2026, 11:03 часа 133 прочитания 0 коментара
Напрежение в градския транспорт: Заплаха за протест, Терзиев настоява за реформи

Няма да отстъпя от позицията, че допълнителни средства за транспорта не могат да бъдат отпускани без реални реформи, прозрачност и контрол върху управлението на системата. Уважавам труда на хората в транспорта, но устойчивите решения изискват отговорност. Това заяви кметът на София Васил Терзиев след среща с транспортните синдикати, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

ОЩЕ: "Столичен автотранспорт" защити покупката на стари автобуси с решения на СОС

На срещата са били обсъдени исканията за увеличение на основните заплати, уеднаквяване на бонусните системи, подобряване на условията на труд, както и необходимостта от дългосрочна финансова рамка със Столична община и държавата.

Позицията на синдикатите е била - "Ние така или иначе протести ще правим". В отговор на това кметът коментира: “И в един момент осъзнаваш, че разговорът не е за числа. Не е за устойчивост. Не е за доброто на хората в системата. Не е за бъдещето на транспорта. Разговорът дори не е разговор. А е уведомление за предварително взето решение".

Финансовата реалност

Кметът отново подчерта, че системата в момента е в недостиг от десетки милиони лева, а приоритетът на общината е да не се намаляват линии и персонал. "Само 50 евро увеличение на заплатите означава около 7,5 млн. евро допълнителен разход за бюджета на София. В момента целта ни е да запазим обема на услугата и работните места, а не да създаваме нов структурен дефицит“, заяви Терзиев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Градският транспорт пред нова криза: Шофьорите плашат с нови протести

Той отново подчерта, че средствата следва да се насочват целево – там, където недостигът на кадри е най-сериозен, а не чрез механични увеличения. „Никога не сме били против по-високите възнаграждения. Но те трябва да са устойчиви и финансово обезпечени. Не можем да решаваме днешния проблем така, че утре да създадем по-голям“, допълни кметът.

По време на срещата беше поставен и въпросът за липсата на подобрение в управлението и контрола върху разходите в транспортната система. „Когато има съмнения около договори за милиони – за автобуси или за гориво – няма как да искаме повече средства, без първо да въведем прозрачност и отчетност“, заяви Терзиев.

В тази връзка той отново настоя за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ и независим одит на транспортните дружества.

Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев уточни, че не се предвижда концесиониране на операторите, а възлагане на комплексни услуги с цел оптимизиране и предвидимост на разходите. 

Кметът подчерта, че диалогът със синдикатите ще продължи, но рамката остава ясна – баланс между възнаграждения, условия на труд и инвестиции в модернизация.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Заплати Градски транспорт протести Васил Терзиев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес