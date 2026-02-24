Напрежение в градския транспорт: Заплаха за протест, Терзиев настоява за реформи

Няма да отстъпя от позицията, че допълнителни средства за транспорта не могат да бъдат отпускани без реални реформи, прозрачност и контрол върху управлението на системата. Уважавам труда на хората в транспорта, но устойчивите решения изискват отговорност. Това заяви кметът на София Васил Терзиев след среща с транспортните синдикати, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

На срещата са били обсъдени исканията за увеличение на основните заплати, уеднаквяване на бонусните системи, подобряване на условията на труд, както и необходимостта от дългосрочна финансова рамка със Столична община и държавата.

Позицията на синдикатите е била - "Ние така или иначе протести ще правим". В отговор на това кметът коментира: “И в един момент осъзнаваш, че разговорът не е за числа. Не е за устойчивост. Не е за доброто на хората в системата. Не е за бъдещето на транспорта. Разговорът дори не е разговор. А е уведомление за предварително взето решение".

Финансовата реалност

Кметът отново подчерта, че системата в момента е в недостиг от десетки милиони лева, а приоритетът на общината е да не се намаляват линии и персонал. "Само 50 евро увеличение на заплатите означава около 7,5 млн. евро допълнителен разход за бюджета на София. В момента целта ни е да запазим обема на услугата и работните места, а не да създаваме нов структурен дефицит“, заяви Терзиев.

Той отново подчерта, че средствата следва да се насочват целево – там, където недостигът на кадри е най-сериозен, а не чрез механични увеличения. „Никога не сме били против по-високите възнаграждения. Но те трябва да са устойчиви и финансово обезпечени. Не можем да решаваме днешния проблем така, че утре да създадем по-голям“, допълни кметът.

По време на срещата беше поставен и въпросът за липсата на подобрение в управлението и контрола върху разходите в транспортната система. „Когато има съмнения около договори за милиони – за автобуси или за гориво – няма как да искаме повече средства, без първо да въведем прозрачност и отчетност“, заяви Терзиев.

В тази връзка той отново настоя за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ и независим одит на транспортните дружества.

Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев уточни, че не се предвижда концесиониране на операторите, а възлагане на комплексни услуги с цел оптимизиране и предвидимост на разходите.

Кметът подчерта, че диалогът със синдикатите ще продължи, но рамката остава ясна – баланс между възнаграждения, условия на труд и инвестиции в модернизация.