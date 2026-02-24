Любопитно:

Показно задържане: Вижте ареста на обвинените в подготовка на покушение срещу Вучич (ВИДЕО)

24 февруари 2026, 10:55 часа 220 прочитания 0 коментара

Показно бяха задържани двамата мъже, обвинени в подготовка на покушение срещу сръбския президент Александър Вучич, става ясно от видео в Youtube канала на сръбската полиция. Задържането е станало по време на съвместна операция на полицейски служители на Сръбското министерството на вътрешните работи  в Кралево в сътрудничество с служители на Агенция за сигурност и информация, става ясно от съобщението на полицията. 

Заподозрените ще бъдат задържани за срок до 48 часа и ще им бъдат повдигнати криминални обвинения, а докладът от разследването ще бъде предаден на Върховната прокуратура в Кралево.

Подозренията на полицията

Органите на реда в Сърбия твърдят, че е имало "наличие на основания за подозрение", че двамата са подготвяли противоконституционно деяние срещу реда и сигурността на държавата".

Подозира се, че са между декември 2025 г. и февруари 2026 г. са организирали насилствена промяна в конституционното устройство на Република Сърбия чрез сваляне на  висшите държавни органи, чрез уреждане на придобиване на оръжие и нападение срещу живота на президента Александър Вучич, неговата съпруга и деца. 

Какво се знае за двамата мъже?

Двамата задържани са 51-годишен с инициали Д. Р. и 43-годишен с инициеали М. Р. - двамата от Кралево.

Сръбската "Нова" научава, че става въпрос за двама ветерани от 63-та парашутна бригада, които са придружавали студентите на мястото на протестите и блокадата миналата година, допълва македонската медия "Плюс инфо". ОЩЕ: Осуетен атентат срещу Александър Вучич? Двама арестувани в Сърбия

Деница Китанова
