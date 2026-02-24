След протести: Започва ремонт на част от Околовръстното в София

Предстои текущ ремонт на участъка от Софийския околовръстен път от кв. "Горна баня" до кръговото кръстовище на автомагистрала "Струма" в район "Люлин". Това съобщи заместник-кметът по обществено строителство на Столичната община Никола Лютов в ефира на БНР. По думите му общината е запозната с всички искания на протестиращите граждани.

"Взимаме предвид направените искания, които са свързани основно с организацията на движението, предприемането на мерки за изнасяне на трафика извън квартала и възстановяване на транзитния характер на трасето, какъвто следва да има от години", посочи Лютов.

Спешен ремонт

Околовръстният път кв. "Горна баня" до кръговото на автомагистрала "Струма" се нуждае от цялостна реконструкция. Липсва ефективно отводняване, настилката е компрометирана, а неблагоприятните метеорологични условия – висока влажност и минусови температури – допълнително влошават нейното състояние.

С цел осигуряване на проходимост и подобряване на експлоатационното състояние на пътя, през зимния период Столичната община възлага аварийни ремонти със студена асфалтова смес.

С настъпване на подходящи метеорологични условия е планирано да започне текущ ремонт с полагане на топла асфалтова смес.

"Ремонтните дейности вече са възложени. Текущият ремонт по своята същност не може да бъде основен – той не променя габаритите или трасето. Предвижда се фрезоване на съществуващата настилка и полагане на два пласта асфалт, така че вместо отделни кръпки да се постигне по-добро решение в рамките на текущия ремонт", обясни Лютов.

След изпълнението обектът подлежи на приемане и преминава през допълнителен инвеститорски контрол, изтъкват от Столичната община.

Цялостната реконструкция и разширение на Софийския околовръстен път е от ключово значение за облекчаване на трафика в целия град.

Възлагането и реализирането на проекта за посочения участък се очаква да бъдат извършени от Агенция "Пътна инфраструктура".

За 2023, 2024 и 2025 г. в участъка от Околовръстния път между бул. "Цар Борис III" и кръговото кръстовище при ж.к. "Люлин" Столичната община е вложила 1 196 788,83 евро.