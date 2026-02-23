Комета с размерите на град преживя мащабно изригване

Вулканична комета преживя едно от най-мощните изригвания в близкото минало, превръщайки се в гигантска, „фосилизирана“ спирала от светлина. Това съобщава Live Science.

Изригването на кометата

Комета 29P/Schwassmann-Wachmann (29P) е масивна ледена топка с диаметър приблизително 60 километра. Тя е част от рядка група от приблизително 500 обекта, наречени „цетави“. Те прекарват целия си „живот“ в орбита около вътрешната част на Слънчевата система.

В навечерието на събитието, яркостта на комета 29P се е увеличила приблизително 100 пъти. Това показва, че е претърпяла мощна експлозия. Според експерти от Spaceweather, тази експлозия е една от петте мощни кометни експлозии, случили се през последните 25 години. Това е и най-мощното събитие след четворната експлозия през октомври 2024 г., която накара комета 29P да блести 300 пъти по-ярко от обикновено.

НАСА засне „тухлите на живота“, изхвърлени от междузвездна комета

Астрономите прогнозират, че големите изхвърляния често са последвани от няколко по-малки „последващи удара“. Следователно, кометата може да стане активна отново през следващите дни или седмици, което дава на изследователите уникална възможност да изучават криовулканичните процеси в отдалечени обекти на Слънчевата система.

Преди това беше съобщено, че нова комета се приближава към Слънцето, което вече е привлякло вниманието на астрономите. Това се дължи главно на произхода ѝ. Тя е част от група комети, които в редки случаи са ставали много ярки за кратки периоди.

Прочетете също: Астрономи: Комета рязко забави ход и започна да се върти назад

Към днешна дата учените познават 66 кометни групи, 15 от които са щателно проучени и обозначени с букви от A до Q. Смята се, че всички те са фрагменти от гигантска „родителска“ комета с диаметър над 100 километра, която се е разпаднала в древността.

Новата комета, обозначена като C/2026 A1 (MAPS), беше открита на 13 януари от обсерваторията MACS1 в Сан Педро де Атакама, Чили.

Учените определиха орбитата на кометата, което разкри, че тя принадлежи към семейство Кройц. Това е изненадващо, тъй като никоя друга подобна комета не е наблюдавана толкова далеч от Слънцето с толкова дълго време на предварителна проверка – 11,5 седмици преди да достигне най-близката си точка до Слънцето (перихелий).

Комета MAPS се движи по изключително ексцентрична орбита. В началото на април се очаква тя да се приближи до нашата звезда на критично разстояние - само 120 000 километра от Слънцето. Ако леденото ядро ​​на кометата издържи на такива колосални температури и не се разпадне преждевременно, обектът може да стане толкова ярък, че ще бъде видим дори с просто око през деня.

Кометата 3I/ATLAS предизвика слухове за НЛО: Какво казват учените?