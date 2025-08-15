Megadeth обявиха последен албум и прощално турне (ВИДЕО)

Феновете на метъла по целия свят получиха една тъжна, но все пак очаквана новина. Легендарната група Megadeth ще издаде последния си албум, а след това ще тръгне на своето прощално турне. Бандата направи изявлението си в социалните мрежи чрез тематично видео, създадено чрез изкуствен интелект. В него светът е поставен пред унищожителен апокалипсис, който ще дойде съвсем скоро, а талисманът на групата Вик Ратълхед обявява важната метъл новина.

Историята на Megadeth е история на преоткриване, съперничество и безмилостна скорост. Създадена през 1983 г. от Дейв Мъстейн след скандалното му уволнение от Metallica, групата бързо се превръща в движеща сила на траш метъл експлозията през 80-те години. Твърдо решен да надвие и надхитри бившите си колеги, Мъстейн тласка Megadeth към по-голяма техничност, скорост и жестокост, помагайки да се определи характерното звучене на жанра.

Като част от "Голямата четворка" на метъла заедно с Metallica, Slayer и Anthrax, сложните рифове, политически натоварените текстове и взривяващите сола на Megadeth ги отличават от останалите. Ранните им издания затвърждават репутацията им. "Killing Is My Business... and Business Is Good!" (1985) е суров, агресивен дебют, който обявява появата на Megadeth, а "Peace Sells... But Who's Buying?" (1986) представя социално осъзнати химни. По времето, когато излиза "Rust in Peace" (1990), групата достига върха на техническата си брилянтност, а песни като "Holy Wars... The Punishment Due" предефинират какво може да бъде трашът. Албуми като "Countdown to Extinction" (1992) донесоха мейнстрийм успех, без да жертват остротата на групата, а "Youthanasia" (1994) доказа, че те могат да се развиват в крак с времето.

През десетилетията Megadeth претърпяват многобройни промени в състава. Здравословни проблеми, включително травма на нервите на Мъстейн през 2002 г., както и публични противоречия, "разклащат" бандата, но тя винаги успява да се завърне с рев. От спечелените награди "Грами" до разпродадените световни турнета, групата запази лоялна фенска база и продължи да оказва влияние върху нови поколения метъл музиканти.

Финално "чао" от Megadeth

Сега, след повече от 40 години, Дейв Мъстейн обяви, че следващият албум на Megadeth, който ще излезе през 2026 г., ще бъде последният, придружен от прощално световно турне. Новината беше съобщена чрез техния скелетен талисман с очила Вик Ратълхед, като Мъстейн обясни: "Има толкова много музиканти, които са стигнали до края на кариерата си, независимо дали случайно или умишлено. Повечето от тях не успяват да излязат на върха при собствените си условия и точно там се намирам аз в живота си в момента".

Въпреки че признава, че най-трудно е да се сбогува: "Обиколих света и спечелих милиони и милиони фенове, а най-трудната част от всичко това е да се сбогувам с тях“. Мъстейн е категоричен, че постиженията на групата ще продължат да съществуват. "Започнахме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарите и начина, по който се свири на тях, и променихме света."

Успоредно с прощалното турне, през 2026 г. Мъстейн ще издаде нови мемоари, в които ще предложи по-дълбоко вникване в музиката, съперничествата и личните битки, оформили едно от най-трайните наследства на хеви метъла. За феновете на Megadeth това не е просто сбогуване - това е последната глава от сагата, която помогна за написването на книгата за траш метъла, пише "Marca".

