Един от лидерите на Левски: Веласкес е емоционален, но това помага на отбора

Един от лидерите на Левски през този сезон е Радослав Кирилов. Крилото се включи много силно в редиците на Хулио Веласкес, като успя да се отчете с попадение и в реванша срещу Сабах от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. След мача Кирилов бе попитан как играчите виждат Хулио Веласкес, тъй като испанският специалист се отличава с повече експресивност и емоционалност покрай тъчлинията.

Веласкес пренася емоцията позитивно на отбора, а не негативно

"Как играчите виждаме емоционалността на Веласкес? Той е емоционален, но аз мисля, че това помага на отбора, защото той пренася тази емоция позитивно на отбора, а не негативно. Това е хубаво. Който и да влезе - виждате, че си върши работата на терена", каза Ради Кирилов пред медиите след мача в Азербайджан.

"Мисля, че този отбор има потенциал да се бори и на двата фронта тази година (вътрешно първенство и евротурнири). Стъпили сме здраво на земята, работим. Подхождаме изключително сериозно към всеки един мач. Този отбор има още накъде да се развива. Феновете са нашата опора. Те ни дават още по-голяма сила. Сигурен съм, че ще напълнят стадион "Васил Левски", добави още той.

