Космическите костюми за разходка в космоса на Virgin Galactic. Вижте ги! (СНИМКИ И ВИДЕО)

Dancing in weightlessness. The world’s first exclusive spacewear system for private astronauts, designed by @UnderArmour in collaboration with @VirginGalactic. https://t.co/FpH4SIjvO0 pic.twitter.com/msXsBulHUi — Virgin Galactic (@virgingalactic) October 16, 2019

Today we unveiled the spacewear system for @VirginGalactic astronauts. Comprising of a base layer, spacesuit, footwear, training suit and limited edition astronaut jacket. It's the first collection ever created specifically for private astronauts. https://t.co/wt4DtfmUn8 pic.twitter.com/BDfRyyCwjf — Virgin Galactic (@virgingalactic) October 16, 2019

Компанията на Брансън си партнира с Under Armour, които създадоха атрактивни костюми за полетите, осигуряващи комфорт на пътниците, докато те летят към небето с почти три пъти по-висока скорост от тази на звука. Ричард Брансън иска да изпрати скъпоплащащи туристи на кратки живописни пътешествия в Космоса. Мисиите ще бъдат суборбитални и пътниците ще останат в безопасност в херметически затворен космически кораб. Затова екипировката не включва скафандри с животоподдържащи системи. Повече от 600 души, които са запазили билети на цени между 200 000 и 250 000 долара, очакват скоро да летят с компанията.Затова и екипировката трябва да предлага комфорт. Естествено, скафандърът не е под налягане, а предлага множество джобове за всякакви джаджи. Според изпълнителния директор на Armor Кевин Планк компанията е разработила костюм, който да поддържа пътниците сухи, да им дава топлина и да е удобен, но преди всичко - безопасен. "Мобилност, гъвкавост, подвижност са нещата, за които наистина мислихме в този костюм, за да го направим различен от всеки друг костюм за полети", каза Планк. "Иновацията, която е под бронята, е нещо, което успяхме да внедрим в този костюм." Двойка лъскави ботуши закръгля новия облик на Virgin Galactic. Явно Брансън беше впечатлен. "Виж тези ботуши!" - каза Брансън, докато показваше обувките си.Няма каска и това е нарочно.„По същество кабината може да служи като шлем“, каза Бет Моузес, главен астронавтен треньор на Virgin Galactic, който всъщност изпробва версия на костюма по време на тестов полет на VSS Unity през февруари. Тя провери как костюмът се справя с предпазните колани на Unity и дали това отвлича вниманието от чистото преживяване на космическия полет. „Голямата разлика между скафандрите от миналото и този костюм е, че онези костюми трябваше да изпълняват задачи, а този костюм позволява да се наслаждавате на пространството според собствените си желания“, каза Моисей. Целта, добави тя, беше "да се уверим, че след като хората са обучени и летят в този костюм, нищо няма да ги отклони от удоволствието и полета".Персонализацията е ключова за дизайна на костюма. Всеки екип ще носи името на пътника, мисията и флаг на държавата (или страните) на произход на това лице. Скрит вътрешен джоб над сърцето може да съдържа семейни снимки или всичко друго, което пътникът иска да запази. Пътниците могат да напишат и личното си изявление за мисия в раздел на интериора на костюма. Като обичайно бонус за Брансън, Under Armour му подари сако с мозайка на лицето му, изработено от миниатюрни изображения на SpaceShipTwo във вътрешността. На финала Брансън излезе облечен от главата до петите в новото космическо облекло."Космическите костюми са част от иконографията на първата космическа ера; нашите визуални впечатления от космическия полет на човека и това, което носят астронавтите, са неразривно свързани“, казва Брансън в изявление. "Обичам начина, по който изглежда космическото облекло, и обичам начина, по който се чувства. Освен това обичам факта, че следващия път, когато го облека, ще бъда на път към космоса." Virgin Galactic проведе първия си тестов полет на повече от 50 мили над Земята миналия месец. Планират се още няколко тестови полета на голяма височина, преди компанията да позволи на пътниците да се качат на борда, а Брансън планира да бъде на първото пътуване. Той каза по-рано тази седмица пред CNN Business, че очаква да бъде в космоса до юли.