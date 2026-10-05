Магнитна буря за вторник, 6 октомври 2026: Прогноза от САЩ

Във вторник, 6 октомври 2026 г. според специалистите може и да има магнитна буря. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на Съединените американски щати не се очаква силна магнитна буря. Стойността на Кр-индекса ще бъде от четвърта степен, което е средно ниво на геомагнитна активност. Прогнозата на Meteoagent също е сходна, като индексът ще бъде от 3,7, което е малко под средното ниво на геомагнитна активност.

Пълната прогноза!

Измерване

Стойностите на геомагнитната активност се измерват с Кр-индекс. Степените на този индекс биват ниска, средна и висока. Ниските степени на Кр - индекса са до четвърта, четвърта степен се счита за средно ниво на геомагнитна активност, а от там нагоре нивата са високи.

Геомагнитните условия могат да се променят бързо. Експертите подчертават, че по-нататъшното развитие зависи пряко от слънчевата активност – предимно от силата и броя на слънчевите изригвания, както и от скоростта на слънчевия вятър, насочен към Земята. Поради това прогнозите за магнитни бури се актуализират всекидневно.

Пълната прогноза!

Метеочувствителност

Официалната медицина не признава метеочувствителността като отделна диагноза, но някои лекари потвърждават, че здравето на някои хора може да се влоши по време на периоди на геомагнитни смущения. Най-често пациентите се оплакват от главоболие, скокове на кръвното налягане, безсъние и повишена раздразнителност.

Препоръки за неблагоприятните дни:

Хората с хипертония и сърдечно-съдови заболявания трябва да следят кръвното си налягане сутрин и вечер и редовно да приемат предписаните им лекарства.

Намалете консумацията на кафе и силен чай, като ги замените с вода или билкови отвари.

Избягвайте тежка физическа активност и стресови ситуации.

Спете достатъчно - поне седем до осем часа.

Ако се появят тежки симптоми, не се самолекувайте и се консултирайте с лекар.

Слънчевите изригвания и магнитните бури са естествена част от космическото време. Няма нужда от паника, но е мъдър навик да слушате тялото си по време на смущения. ОЩЕ: Магнитни бури през седмицата 5-11 октомври 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)