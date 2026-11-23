Европейската космическа агенция обяви, че мисията BepiColombo е постигнала целта си 8 години след изстрелването.

Космическите апарати в орбитата на Меркурий

В събота, 21 ноември, след 8 години полет през вътрешната част на Слънчевата система, два космически апарата влязоха в орбита около Меркурий за първи път в историята. Те ще трябва да разрешат няколко мистерии на най-малката планета от Слънчевата система едновременно. Мисията BepiColombo изпрати сигнал до Земята от разстояние над 100 милиона километра, който учените чакаха, съобщи Европейската космическа агенция.

Мисията BepiColombo на стойност 1,6 милиарда евро се състои от два космически апарата - Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter, построени в Европа и Япония. В момента сондите са свързани, но на 9 декември ще се разделят и ще влязат в отделни орбити около Меркурий.

Тези сонди, изстреляни през 2018 г., обаче няма да започнат да изучават най-малката планета в Слънчевата система до 6 април 2027 г. Двата космически апарата ще събират допълващи се данни от различни точки за наблюдение, което ще помогне за разрешаването на много от мистериите на Меркурий.

Въпреки относителната си близост до Земята, Меркурий остава една от най-слабо проучените планети в Слънчевата система. Учените искат да изучат вътрешната структура на Меркурий и да разберат защо ядрото му е толкова огромно: то заема до 75% от размера на планетата. Сондите ще изучават и магнитното поле на Меркурий и как магнитосферата на планетата взаимодейства със слънчевия вятър. Учените ще наблюдават отблизо множество кратери (някои от които съдържат воден лед), вулканични равнини и планини, достигащи височина от 4 километра.

BepiColombo е едва третата мисия в историята, достигнала Меркурий. Сондата Mariner 10 на НАСА прелетя покрай планетата три пъти в средата на 70-те години на миналия век. Първата, която обиколи Меркурий, беше сондата Messenger на НАСА през 2011 г., която изследва планетата до 2015 г., преди да се разбие на повърхността ѝ.

Мисията BepiColombo лети до Меркурий в продължение на 8 години и изминава почти 10 милиарда километра, тъй като учените избраха по-сложен и по-дълъг маршрут. За да коригират траекторията на движението, те трябваше да използват гравитацията на Земята, Венера и самия Меркурий.

Въпреки че Меркурий е най-близката планета до Слънцето, той не е най-горещият в Слънчевата система, като температурите на повърхността му достигат 450 градуса по Целзий. На Венера, втората планета до Слънцето, тя се повишава до 480 градуса по Целзий. Причината е, че много плътната атмосфера на Венера е много добра в задържането на топлина, което я прави най-горещата планета в Слънчевата система.

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