През новата седмица от 23-29 ноември 2026 г. се очакват дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 23 ноември 2026 г. ще бъде от степен 4. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ се предвиждат дни с повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 23 ноември 2026 г. ще бъде от степен 4. Това не е повишена геомагнитната активност и не би могла да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

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Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 27 и 28 ноември 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 5. Това е повишена геомагнитна активност и може да причини здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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2026 Nov 23 - 2

2026 Nov 24 - 2

2026 Nov 25 - 2

2026 Nov 26 - 4

2026 Nov 27 - 5

2026 Nov 28 - 5

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