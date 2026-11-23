От десетилетия астрономите наблюдават неизвестен обект с диаметър приблизително 11 метра, обикалящ около Слънцето. Мистерията с произхода му все още не е разгадана.

Мистериозният обект, който обикаля около Слънцето

Според jutarnji.hr, 1998 KY26 първоначално е бил сбъркан с астероид. Движението му обаче не може да се обясни само с гравитацията, което води до други теории.

Например, астрофизикът от Харвард Ави Льоб, известен със своите противоречиви хипотези за наличието на извънземни технологии в Слънчевата система, твърди, че 1998 KY26 всъщност е Фобос 1, безпилотен космически кораб, изстрелян от Съветския съюз на 7 юли 1988 г. за изследване на Марс, с който е загубена връзка.

„Първо, това не е астероид, защото 1998 KY26 проявява негравитационно ускорение – което означава, че върху него действа някаква сила, различна от гравитацията – докато астероидите са просто парчета скала“, каза Льоб.

Други учени смятат, че 1998 KY26 е „тъмна комета“, лишена от ярката опашка, която би я направила зрелищна гледка. Известно е, че опашката на кометата се образува, когато тя се приближава към Слънцето: топлината кара леда, скрит под повърхността, да се изпари (сублимира), освобождавайки прахови частици.

Този механизъм би могъл да обясни ускорението на 1998 KY26. Нова научна статия, публикувана в списание Icarus, обаче хвърля съмнение върху тази теория, като заявява, че средната температура на обекта е приблизително 11 градуса по Целзий. „Ако обектът съдържа лед, тогава това е комета. Но повърхността на KY26 е твърде топла“, отбелязва д-р Дарил З. Селигман от Мичиганския държавен университет.

Мистерията около 1998 KY26 можеше да бъде разгадана от японската сонда Hayabusa2, която трябваше да го достигне през 2031 г. Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) обаче съобщи, че поради проблеми с двигателя сондата ще бъде насочена към друг астероид, 2015 BM510; очаква се да го достигне през 2028 или 2029 г.

Астрономите вече са разрешили мистерията на необичаен радиосигнал , който се повтаря приблизително на всеки осем минути и идва от разстояние повече от 5000 светлинни години от Земята.

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Учените припомнят, че Слънцето е кълбо от плазма, горещ газ, в който частиците носят електрически заряд. През тази плазма протичат магнитни полета. И именно тези полета, а не само термоядрените реакции в ядрото, определят какво се случва на повърхността и в атмосферата на звездата.

Външният слой на слънчевата атмосфера е короната. Тя се простира на милиони километри и е видима с невъоръжено око по време на пълно затъмнение. В нормални дни тя е затъмнена от яркостта на фотосферата – видимата повърхност на Слънцето.