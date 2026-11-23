Изследователи са открили тройна звездна система, която есамо на 28 светлинни години от Земята. Откритието е направено с помощта на телескопа Канада-Франция-Хавай.

Необичайната тройна звездна система, която е на 28 светлинни години от Земята

Необичайната тройна звездна система, наречена Велопаай, е най-близката известна тройна система, съдържаща две бели джуджета, и подобна структура не е открита в радиус от 100 светлинни години.

Преди това беше известно, че в тази система има друго, много по-далечно бяло джудже. Така се оказа, че Велопаай е тройна звезда: червено джудже и бяло джудже, орбитиращи много близо едно до друго, и второ бяло джудже, орбитиращо на голямо разстояние около двойката.

Първото открито бяло джудже е било обикновена звезда, около 40% по-масивна от Слънцето. Тази звезда първо се е превърнала в червен гигант, тоест е нараснала значително по размер, а след това се е свила до бяло джудже. Тъй като червеният гигант се е намирал близо до червеното джудже, последното е трябвало да бъде погълнато от по-голямата звезда. Но това не се е случило.

Следователно, астрономите казват, че такава звездна система не би трябвало да съществува. Все още няма обяснение как се е образувала, защо червеното джудже е оцеляло и защо и трите звезди са в стабилни орбити.

Учените припомнят, че Вселената съдържа мистериозна форма на енергия, известна като тъмна енергия. В най-големи мащаби галактиките образуват свръхкупове с диаметър стотици милиони и милиарди светлинни години.

В най-големи мащаби галактиките образуват свръхкупове с диаметър стотици милиони и милиарди светлинни години. Но в действителност това не са кохерентни структури и нашият собствен свръхкуп от галактики се свива под влиянието на мистериозна сила.

Групи и клъстери от галактики се събират в още по-големи структури: свръхклъстери. Нашата галактика Млечен път е част от Местната група галактики, разположена в покрайнините на клъстера Дева, който от своя страна е част от още по-голяма структура, известна като свръхклъстер Ланиакеа.

Ланиакеа, както всички свръхкупове във Вселената, е просто фантомна, илюзорна структура. Тъмната енергия, мистериозната сила, която ускорява разширяването на Вселената, вече разкъсва нашия свръхкуп.

Вселената е изпълнена с обикновена материя и тъмна материя, но не достатъчно, за да предизвика свиване на цялата Вселена. Около 200 милиона години след Големия взрив се появяват звезди. През следващите няколкостотин милиона години се формират първите галактики. След няколко милиарда години галактиките започват да се привличат взаимно чрез гравитация, образувайки първите галактически купове във Вселената. Те съдържат до хиляди галактики с размерите на Млечния път.

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