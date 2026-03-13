Спорт:

След иранска атака Италия изтегля войниците си от Ирак

13 март 2026, 16:08 часа 199 прочитания 1 коментар
Италия изтегля войските си от полуавтономния регион Кюрдистан в Ирак, който се превърна в гореща точка на войната в Близкия изток. Според италиански представител - от началото на войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран на 28 февруари, страната постепенно изтегля силите си от лагера „Сингара“ в Ербил. Премиерът Джорджа Мелони заяви по-рано, че Италия няма намерение да се включва във войната.

Италия постепенно изтегля войниците си

От над 300 войници, разположени там преди войната, около 100 са се върнали в Италия, а около 70 са в Йордания, казва представителят. В Ербил все още има около 140 италиански войници.

Снимка: Getty Images

Изтеглянето на останалите италиански войници стана по-неотложно, след като в ранните часове на четвъртък, 12 март, лагерът „Сингара“ беше ударен от дрон при иранско нападение. Никой от войниците не е пострадал при тази атака.

Италия е изтеглила и по-малки военни части от Катар, Кувейт и Бахрейн, казва представителят на правителството в Рим, цитиран от The Wall Street Journal.

Междувременно Financial Times пише, че Италия и Франция са сред няколко европейски държави, които са започнали разговори с Техеран за възможността техни кораби да преминават безопасно през блокирания Ормузки проток: Франция и Италия говорят с Иран да пуска техни кораби, но Европа остава разделена за Ормузкия проток.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Ирак Италия Иран Иракски Кюрдистан Ербил война Иран
