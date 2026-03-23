Магнитни бури през седмицата 23-29 март 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

23 март 2026, 9:12 часа 457 прочитания 0 коментара
През новата седмица от 23 до 29 март 2026 г. се очакват няколко дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 23 март ще бъде от степен 6, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ за същия ден стойността на показателя също ще е 6. 

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 23 март 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 6. Това е повишена геомагнитната активност и може предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.  Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 23.03.26 - 29.03.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 23 март стойността на Кр индекса ще е - 6, а през следващите дни ще е между 2 и 3,  което може да доведе до здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Mar 23 - 6

2026 Mar 24 - 3

2026 Mar 25 - 3

2026 Mar 26 - 3

2026 Mar 27 - 3

2026 Mar 28 - 2

2026 Mar 29 - 3

Евгения Чаушева Отговорен редактор
