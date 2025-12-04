Кометата 3I/ATLAS изненада учените: Какво се случва с нея

Междузвездната комета 3I/ATLAS започна да изригва криовулкани, изхвърляйки струи лед и прах, докато се приближава към Слънцето. Ново изследване разкри, че този извънземен от друга звездна система има състав, който е изненадващо подобен на транснептунови обекти в нашата слънчева система. Изданието Live Science пише за това .

„Ледени вулкани“ на кометата 3I/ATLAS

Изследователи са открили, че криовулкани (известни също като „ледени вулкани“) са започнали да изригват на повърхността на кометата, докато тя се приближава към Слънцето. Активирането на тези ледени струи може да се обясни с необичайния състав на кометата, според проучване, публикувано на 24 ноември на сървъра за препринти arXiv.

Резултатите от работата, които все още не са рецензирани, показват, че кометата 3I/ATLAS е подобна на ледени транснептунови обекти - планети джуджета и други небесни тела, които обикалят около Слънцето отвъд Нептун. Ако това бъде потвърдено, тогава въпреки произхода си в друга планетарна система, кометата 3I/ATLAS има неочаквано много общи черти с обекти в нашия звезден квартал.

За новото изследване Триго-Родригес и колегите му са изследвали кометата, използвайки телескопа Joan Oro в обсерваторията Montsec в североизточна Каталуния, както и данни от други регионални обсерватории. Астрономите са наблюдавали отблизо кометата, докато тя се е приближавала до перихелия - най-близката ѝ точка до слънцето на 29 октомври. Когато кометите се приближават до звездите си, те се нагряват и ледът на повърхността им започва да сублимира, превръщайки се в газ, който учените могат да открият.

Изследователите установили, че кометата е навлязла в по-интензивна фаза на сублимация, когато се е приближила на около 378 милиона км от Слънцето и е започнала драстично да се изсветлява. Използвайки телескопа Joan Oro, те са получили най-детайлните изображения до момента на газови и прахови струи, изригващи от кометата, които изследователите интерпретират като ясни признаци на криовулканизъм.

Криовулканите обикновено се срещат върху богати на лед тела, като например транснептунови обекти. Триго-Родригес отбелязва, че тези тела имат вътрешна топлина, която топи леда и задейства криовулканични процеси, които изхвърлят пара и прах в космоса.

В случая с кометата 3I/ATLAS, учените смятат, че криовулканизмът е причинен от разпадането на първичната материя вътре в ядрото на кометата. Когато Слънцето я нагрява достатъчно, температурата надвишава прага, при който твърдият въглероден диоксид (сух лед) започва да сублимира. Това позволява на окислителни течности да проникнат във вътрешността на кометата и да реагират с активни метални включвания като никелови и железни сулфиди.

За да проверят хипотези за състава на кометата, изследователите провели спектроскопски сравнения (анализирайки как материята взаимодейства със светлината) с примитивни хондрити, каменни метеорити, които НАСА е събрала в Антарктида. Според изследователите, една от тези проби съдържа фрагмент от транснептунов обект. Анализът разкрил, че кометата 3I/ATLAS има много общо с тези най-стари фрагменти от ранната слънчева система и вероятно е богата на естествени метали.

Смята се, че въглеродните хондрити са играли роля в произхода на живота на Земята, като са доставяли летливи вещества, които са спомогнали за формирането на атмосферата и други жизненоважни условия.

