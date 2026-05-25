Магнитни бури през седмицата 25-31 май 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 25 до 31 май 2026 г. не се очаква да има дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 25 май ще бъде от степен 3,7. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 25 май 2026 стойността на показателя ще е 2.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 25 май 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 3,7, а на 26 май - 3. Това не е повишена геомагнитната активност и не може да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания. Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 25.05.26 - 31.05.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 27 и 28 май 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 4. Това не би трябвало да доведе до здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Магнитните бури ви покосяват? Смачкайте ги с народни хитрини

Пълната прогноза!

2026 May 25 - 2

2026 May 26 - 3

2026 May 27 - 4

2026 May 28 - 4

2026 May 29 - 3

2026 May 30 - 2

2026 May 31 - 2

Може ли да се пие кафе по време на магнитни бури - запомнете го веднъж завинаги