Крайнодясна вълна в Кипър: Президентът е най-големият губещ след изборите

Крайнодесните в Кипър постигнаха успех на парламентарните избори в неделя, докато новодошлите в борбата с корупцията и влиятелните лица в социалните медии спечелиха места, показват резултатите, които според анализатори ще променят политическия пейзаж на острова, предаде гръцкото издание Kathimerini. Малко над половин милион кипърци отидоха до урните в неделя, за да изберат 56 депутати, в избори, разглеждани като лакмусов тест за тенденциите преди президентските избори след две години.

Най-големите губещи

Ключови партии, подкрепящи действащия президент Никос Христодулидес, центрист, който се кандидатира като независим през 2023 г., бяха сред най-големите губещи на вечерта.

След преброяване на гласовете от неделните избори, резултатите, публикувани от Министерството на вътрешните работи, показват, че крайнодясната ЕЛАМ, клон на забранената в Гърция партия „Златна зора“, е получила около 11% от гласовете, в сравнение с 6,8% на последните законодателни избори през 2021 г., което я поставя на третата по големина партия в законодателния орган.

Тя изоставаше от десните партии DISY и комунистическата AKEL, които получиха съответно 27,2% и 23,8% от гласовете, което показва малък спад за DISY и малко увеличение за AKEL.

Въпреки че изпълнителната власт в Кипър е в ръцете на президента, загубите сред съюзниците на Христодулидес сигнализират, че може да се наложи той да сформира нови съюзи, за да бъде преизбран през 2028 г.

Три центристки партии, подкрепящи Христодулидес - Дико, Дипа и ЕДЕК - претърпяха загуби. ЕДЕК, социалистическа партия, видна в кипърската политика от създаването си през 1969 г., и Дипа не успяха да достигнат прага от 3,6% за влизане в парламента.

Христодулидес заяви, че уважава резултата и ще се стреми да сътрудничи с парламента. „Сътрудничеството с новата Камара на представителите ще бъде ‌съществено, честно ⁠и институционално отговорно. Нашето правителство ще продължи да работи за постигане на сближаване там, където има общи опасения, общи приоритети и общи възприятия за обществения интерес“, каза той пред репортери.

Новобранците изгонват утвърдени партии

Корупцията и опасенията за разходите за живот бяха на преден план в кампанията.

ЕЛАМ водеше кампания срещу миграцията и зае твърда позиция по отношение на преговорите с кипърските турци на етнически разделения остров, като се застъпваше за затваряне на контролно-пропускателните пунктове, свързващи двете страни през контролирана от ООН буферна зона.

ALMA, новосформирано движение, което води кампания за отчетност и политически реформи, си осигури парламентарно представителство за първи път с около 6% от гласовете. То изключи всякакво сътрудничество с ELAM в парламента.

Анализаторите Фиона Мълен и Хуберт Фаустман заявиха, че Христодулидес вероятно ще се изправи пред деликатно балансиращо действие, за да си осигури подкрепа от доминиращите партии в новия парламент, ако се кандидатира за преизбиране, тъй като основните му поддръжници са почти унищожени.

„Ако не получи подкрепата на DISY, той непременно ще се нуждае от подкрепата на ELAM, формално или неформално, за какъвто и да е шанс за преизбиране“, каза Фаустман.

Друг победител на вечерта беше ​Direct Democracy, основана от инфлуенсъра в социалните медии и политически аутсайдер Фидиас Панайоту, с ​5,4% от гласовете. Сред последователите си той е най-известен с това, че през 2023 г. е престоявал седмици наред пред офисите на собственика на X Илон Мъск и в крайна сметка е успял да постигне заявената си цел да получи прегръдка.