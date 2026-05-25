Огромно разочарование за Цолов: Българският лъв отнесе тежко наказание и остана без точки в Монреал

Никола Цолов отнесе много тежко наказание след старта от Формула 2 в Монреал. Както е известно, Българският лъв завърши на 4-та позиция в основното състезание в Канада, а по този начин взе много важни точки за генералното класиране. След края на надпреварата обаче пилотът на Кампос Рейсинг бе наказан от стюардите с 10 секунди, като така се срина до 12-то място и загуби всички точки, които бе спечелил по-рано.

Цолов бе наказан с 10 секунди за неправилна маневра

Състезанието в Канада бе изключително напрегнато и бе белязано от здрава битка между пилотите. По време на един етап от надпреварата Никола Цолов се бори с Оливер Гьоте като на завои 13 и 14 родният пилот излезе от пистата, но въпреки това успя да запази позицията си. След края на състезанието инцидентът е бил разгледан от стюардите на ФИА. Те са преценили, че Българският лъв е нарушил правилата и затова той е наказан с 10 секунди. След прибавянето на въпросните 10 секунди към времето на Никола Цолов той се срина от 4-то на 12-то място в подреждането. Той също така загуби всички точки, които бе спечелил за четвъртата си позиция.

Българинът имаше кошмарен уикенд в Канада

Никола Цолов няма да запомни с добро състезателния уикенд в Канада. Причината е, че по време на спринтовата надпревара в съобта той също отнесе наказание от 10 секунди от стюардите на ФИА и в крайна сметка завърши на 14-та позиция.

Следващото състезание в календара на Формула 2 е в Монако. Надпреварата ще се проведе между 4 и 7 юни.

