Вучич след протестите в Белград: Аз свърших, възможно е скоро да подам оставка

„Е, аз свърших, мандатът ми скоро свършва! Възможно е скоро да подам оставка...“. Така сръбският президент Александър Вучич отговори на съобщенията на протестиращите, че е „свършил“, предаде хърватската медия "Индекс". Вучич се обърна към обществеността от Китай, къ дето ще направи петдневно официално посещение по покана на китайския президент Си Дзинпин, съобщава проправителственият вестник „Курир“. Той коментира огромните протести в Белград.

„Призивът ми за диалог остава отворен. Като президент на Сърбия ги призовавам към диалог и вярвам, че това е по-важно от партийните ни въпроси и политическите препирни. Няма да спра да се обаждам, това е добре за тях и може да им донесе много", каза Вучич.

Вучич обвини студентите в лъжи и конспиративни теории

Вучич отрече съществуването на „вмъкнати елементи“ на протестите. „Хора, ние искахме образа на демократична Сърбия и това им подхождаше само на тях. Техните лъжи и конспиративни теории са безкрайни, една лъжа следва друга. Не виждате ли, че вече дори не споменават Йованица?“, каза той. „Милиарди евро са инвестирани в унищожаването на Сърбия - в медии, политически и параполитически организации, неправителствени организации, синдикати... пари по улиците... но въпреки това успяхме да отблъснем тази атака“, твърди той.

Той похвали работата на полицията. „Полицията свърши фантастична работа по осигуряването на митинга. Що се отнася до „Славия“, те бяха почти невидими, движението функционираше. Бяха по-силно присъстващи близо до парк „Пионирски“, защото там имаше пияни хора“, каза той и добави, че голям брой полицаи са ранени.

На коментара на евродепутата Андреас Шидер, че е спрял железопътния трафик в Сърбия от страх от гражданите преди протестите, Вучич отговори: „Аз ли го спрях? Ами, трудно им беше да стигнат с кола, защото тези бързи влакове отиват само до Нови Сад и Суботица. Ние, за разлика от г-н Шидер, нямаме проблеми с протестите".