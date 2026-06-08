Магнитни бури през седмицата 8-14 юни 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 8-14юни 2026 г. не се очаква да има дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 8 юни ще бъде от степен 6,7. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 8 юни 2026 стойността на показателя ще е 7.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 8 юни 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 6,7, 9 юни - 5,7. Това не е повишена геомагнитната активност и не може да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания. Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода от 08.06.26-14.06.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 8 r 9 юни 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 7 и 6. Това са силни магнитни бури, които могат да причинят здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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